直擊／CORTIS首來台獻給高雄！　「趙雨凡領頭」帥到粉絲全暴動

記者孟育民／高雄報導

南韓一年一度的Asia Artist Awards（AAA）迎來10週年盛典，今年首度移師台灣舉辦，6、7日連續兩天於高雄世運主場館登場。大批韓星接力來台，5日小港機場湧入2、3千名粉絲接機，人潮擠得水洩不通，盛況前所未見。韓國新生代男團CORTIS首次來台就先給AAA，一早就有粉絲準備應援板子卡位，果真他們一現身，不只有粉絲激動到哭了，尖叫聲更是震耳欲聾！





▲▼CORTIS首次來台灣獻給高雄。（圖／記者徐文彬攝）

CORTIS以歌曲〈GO!〉紅遍全球，才剛出道擄獲大批忠實粉絲，所到之處都擠人潮，他們日前更拿下MAMA新人獎，人氣不容小覷。5位成員趙雨凡 、MARTIN、主訓、成玹、乾鎬稍早現身小港機場，雖然全員包緊緊但仍抵擋不了粉絲的熱情。在台灣長大的趙雨凡率先走在前頭，一路和粉絲點頭致意，隊長 MARTIN 也不斷揮手回應；成員們即便步伐加快，仍盡量照顧到每個方向的呼喊聲，讓現場粉絲尖叫不停，氣氛直接被推到最高潮。

▲趙雨凡走在隊伍最前面，帥度爆表。（圖／記者徐文彬攝）

AAA首度移師高雄，為了迎接偶像，小港機場出現空前盛況的人潮，現場台灣方工作人員出動50人維安，台灣保鑣部分來了15名、韓國也有隨行保鏢跟機，一共加起來約近百人在現場維持秩序。

Asia Artist Awards本次分為AAA頒獎典禮和ACON音樂節兩日盛會，典禮主持人為張員瑛、李俊昊，ACON音樂節主持人則是李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY成員Allen以及KiiiKiii的Sui，其中，舒華、Allen回到故鄉主持，這次站上5萬人場地別具意義。







