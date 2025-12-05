ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
柾國被爆與Winter曖昧情！SM只回4字
LIVE／超多大咖韓星！AAA接機直播
華視男主播性騷女同事5年！最慘懲處出爐
Joeman 利菁 李翊君 張清芳 方芳芳 葉璦菱 張小燕 張鈞甯

直擊／舒華抵高雄熱到脫掉！　聽到粉絲暴動狂喊⋯她轉過頭揮手

記者吳睿慈／高雄報導

南韓一年一度頒獎典禮Asia Artist Awards（簡稱AAA）迎來10週年，今年首度來到台灣舉辦，6、7日連續兩天在高雄世運登場。稍早，台灣女孩舒華於下午14點40分左右抵達，她出發時穿著米色外套，但剛剛抵達小港機場時，熱到把外套脫掉，而走在她身後的李濬榮則是包緊緊，呈現兩個對比狀態。

▲▼舒華、李濬榮抵台 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼舒華、李濬榮抵台。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 2025 AAA小港機場接機,李濬榮 。（圖／記者徐文彬攝）

舒華出發時穿著米色外套，但高雄雖然進入冬天，還是相當炎熱，她稍早抵達時熱到脫掉，在聽到現場粉絲大喊「舒華」時，她親切轉過頭打招呼。另外，同樣是ACON音樂節主持人的李濬榮，穿著保暖帽T現身，在工作人員的護送下，前往停車場準備搭車。

▲▼ 2025 AAA小港機場接機,舒華 。（圖／記者徐文彬攝）

▲舒華繞到脫衣。（圖／記者徐文彬攝）

▲舒華熱到脫衣。（圖／記者徐文彬攝）

Asia Artist Awards本次分為AAA頒獎典禮和ACON音樂節兩日盛會，典禮主持人為張員瑛、李俊昊，出席藝人包含NEXZ、RIIZE、LE SERAFIM、MONSTA X、MEOVV、舒華、Stray Kids、xikers、IVE、ATEEZ、CORTIS、金裕貞、文素利、朴寶劍、IU、惠利等，ACON音樂節主持人則是李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY成員Allen以及KiiiKiii的Sui，其中，舒華、Allen回到故鄉主持，這次站上5萬人場地別具意義。

舒華

