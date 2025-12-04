《列車人生》跨八國開播！曾寶儀曝43度朝聖心路歷程　李國煌感動發聲

記者孟育民／台北報導

台灣公共電視與新加坡新傳媒今（4日）在新加坡「亞洲電視論壇及內容交易市場展」，舉行人文紀實節目《列車人生》發布會，宣告這部歷時兩年製作、橫跨八國拍攝節目，將於12月11日起同步首播。發布會上，曾寶儀、陳潔儀、李國煌、林明倫與楊君偉五位主持人首度同台，分享拍攝期間的深刻體悟與動人故事。

▲《列車人生》發佈會現場大合照，主持人李國煌（左起）、林明倫、曾寶儀、陳潔儀、楊君偉。（圖／公共電視、新傳媒提）

《列車人生》由八位來自台灣與新加坡的主持人—曾寶儀、陳潔儀、Lulu黃路梓茵、李國煌、莊凱勛、曾沛慈、楊君偉與林明倫，分別走訪芬蘭、土耳其、孟加拉、日本、越南、澳洲、德國、西班牙等國，以列車旅途探索各地人生風景，有人尋找幸福、有人堅守信念、有人見證傳統復甦，也有人在旅途中追尋「回家」的意義。

▲▼《列車人生》 橫跨八國探索人生故事。（圖／公共電視、新傳媒提）

曾寶儀長途步行體驗西班牙朝聖之路，整趟旅程她沿著全程280公里的經典法國之路，乘搭列車走走停停。她分享拍攝時在攝氏43度高溫下拍攝，形容自己像「從烤箱走出來」。儘管如此，她仍感到十分開心，坦言：「如果不是錄這個節目，我可能也沒有勇氣踏上這條路。」

▲曾寶儀體驗西班牙朝聖之路。（圖／公共電視、新傳媒提）

新加坡喜劇天王李國煌換上旅人身份前往日本，探尋「重生的力量」。他走訪靠販售煎餅翻身自救的銚子電鐵，以及靜岡由鐵道迷和維修師傅守護的大井川蒸汽火車。他笑說與其他主持人相比「算很幸福」，但心裡的感動卻無比深刻。他看到日本人對傳統蒸汽火車的堅持精神，即使虧錢、即使落後，仍想方設法保留，「這個東西沒有人用，沒有生命了，但他們仍堅持。」李國煌感動地說：「我真的感動到頭毛（頭髮）都站起來了！」

▲李國煌往日本探尋「重生的力量」。（圖／公共電視、新傳媒提）