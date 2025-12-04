73歲湯蘭花養生秘訣公開　絕對不吃這兩種東西

記者葉文正／台北報導

黃國倫、寇乃馨夫婦與佳音教會共同主辦的耶誕活動記者會，73歲湯蘭花久違公開露面，看著氣色極佳，她也大方分享自己的保養祕訣，而同場的周丹薇也提到，私下會鼓勵孟耿如，但對於黃子佼的案情沒有關注。

▲湯蘭花73歲仍保持身心健康。（圖／記者黃克翔攝）

女星湯蘭花當年曾憑電影《負心的人》以及電視劇《一代佳人》、《藍與黑》、《楊貴妃傳奇》等作品紅極一時。淡出演藝圈後，她轉戰直銷事業，鮮少公開露面。

▲周丹薇仍保持活力，繼續演戲。（圖／記者黃克翔攝）

湯蘭花今天出席活動透露最近還是忙著工作，注重健康的她在飲食上不碰炸和辣的，一天都要喝3000cc的水，皮膚保養得宜的她也說在選用保養品上都會挑最天然的，怕打針的她不敢做侵入性醫美，笑說要比別人更努力，每天按摩保養。她近年身體狀況一切都好，這幾天則有些小感冒，聲音沙啞。

▲寇乃馨(左)，黃國倫夫妻。（圖／記者黃克翔攝）

周丹薇也分享近況，陸續都有在拍戲的她，目前在忙於排練舞台劇，每年都固定會去義大利學習琉璃，透露將在明年展開個人展。被問到是否有和孟耿如聯繫，她坦言最近沒有，不過彼此私下都會給鼓勵，至於黃子佼與被害人和解，她則說沒有關注。