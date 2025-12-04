雷光夏睽違6年開唱　「翻到亡母生前手稿」一巧合鼻酸了

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手雷光夏將舉辦睽違六年的「時空的縫隙」親密音樂會，台北場不僅打造往下延伸舞台，現場更將懸吊一艘真的小船，象徵帶領樂迷穿越記憶河口。巧合的是，她日前整理資料時意外翻到母親生前的手稿，內容也寫到「小船」，讓她讀到瞬間鼻酸，直呼「那一刻覺得她從未遠離」。

▲雷光夏將舉辦「時空的縫隙」親密音樂會。（圖／立方計劃提供）

這次演出以全新形式打造，她原本計畫明年開啟結合裝置藝術的跨界表演，未料被Legacy提前邀請，也把原合作藝術家一併找來，把影像、物件與聲響化為能「走進去」的舞台宇宙。台北場的小船設計成最大亮點，她將在船影與光影中演唱〈小故事〉與多首經典，以全新編制牽動回憶層層展開。

說起母親手稿，她難掩情緒，透露近年陪伴父母、也經歷送別雙親的心碎，沒想到在準備演唱會時看見手稿那句「我的小船啟航，是否一去不返？」讓她瞬間彷彿穿越時空，感覺母親正以另一種方式守護此次演出的核心意象，「或許這次相遇，是命運的安排」。

橫跨金曲、金馬、金鐘的雷光夏，今年也替電影《南方時光》製作配樂並受邀主持金馬講座，與配樂大師亞歷山大・戴斯培深度交流。她說，年底專場對她而言是「一期一會」，期待與樂迷一起走入那道時空縫隙，留下屬於2025的永存瞬間。