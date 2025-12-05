「悲傷不是要對抗的，而是讓它流逝」 《颱風商社》13金句寫給低潮的你

文／潘慧中

《颱風商社》的開局不錯，描述男主角太風從年少無知的青年，因父親無預警撒手人寰，被迫一夜長大，守護爸爸瀕臨破產的公司。關於這種成長型故事的走向，不是讓人看得熱血沸騰，就是現實得令人心疼，未料這部劇卻偏偏走向荒謬到讓人無言的局面。雖然可惜，但似乎凸顯編劇寫台詞的功力遠比劇情要扎實的事實。

在劇情混亂之間，反倒是那些被巧妙安插的對白撐起了角色的情感重量。這些台詞像是從人生經驗中刨出來的真心話，以下整理出13句最讓人有感的金句，也算是替這部劇保留它最亮眼的部分。 更多評論請看：《颱風商社》看到生氣的人請進！「演滿16集卻超多遺憾」真實心得有雷

1. 當人們看到花瓣落下就會說花在凋謝，但並不是這樣，花是在竭盡全力戰勝逆境，為了要結成果實。

2. 悲傷並不是要對抗的東西，而是要讓它就這樣流逝，生存才是第一優先，不是嗎？



3. 要是想哭的時候不哭的話，你會生病的。







4. 當有人毫無理由對你好的時候，你要先懷疑他們是不是別有居心。

5. 只有你自己面對戰勝困境之後得到的東西，才是真正屬於你的。





6. 那些隨便亂摸女生的死變態就應該被狠狠教訓一頓。





7. 只要有你在，整個世界對我來說都是家。





8. 不管再怎麼困難和可怕，面對著垂死和求救的人，我們不能視而不見。





9. 就算世態炎涼，還是要有點人情味。

10.世上有太多討人厭的傢伙，試著去怨恨他們所有人太累了，所以我們只要想著自己想見的人就好。

11. 只是坐著等待，適當的時機並不會自己到來。

12. 如果不願意去做，就只會一直找藉口；但一旦決定要做，就會找到辦法。





13. 對我來說最珍貴的是明天。我以前覺得要想著明天會到來才能撐過今天，但現在有點不一樣；要是明天到來，我就要再多學習一點，多思考一點，我才能夠成為比今天更好的自己。

