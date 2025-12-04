《颱風商社》看到生氣的人請進！「演滿16集卻超多遺憾」真實心得有雷

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
文／潘慧中

＊下文處處都是雷
＊下文處處都是雷
＊下文處處都是雷

▲▼颱風商社。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

▲全文開始前，先看看俊昊的笑臉消消氣。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

「我們想說的是生活在那個時代的市井小民和普羅大眾如何度過重重危機？還有戰勝失敗和痛苦之後，如何在重新站起來的過程中找到希望，藉此向正處在困境中的人們帶來些許的溫暖安慰和勇氣。」  

這是《颱風商社》當初上線前所釋出的一部分劇情簡介。

重重危機？有嗎？從頭到尾只有表姓父子在搞事，老表只會出險招撂狠話，看不出來他在商界有多呼風喚雨就算了，小表完全沒有厲害的地方，從中作梗的方式不是放火燒太風要出口的手套，就是讓銀行提早一小時結束作業。對！他還能讓銀行提早關櫃，連太風都疑惑地說：「更奇怪的是，我在那裡碰到了表現寯。」對！請問他哪位啊？憑什麼讓銀行提早關門啊？編劇是不是也寫到自我懷疑啊？！

▲▼颱風商社。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

▲我真的受夠表姓父子了！（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

向正處在困境中的人們帶來些許的溫暖安慰？下班後還要看廢到不行的小表耍一些鬼扯到不行的手段欺負好人，是不是覺得觀眾上班不夠累？主人公當然可以受到折磨，但從頭到尾的死對頭就只有表姓父子，而且都不是用聰明的招數在對決，只讓人越看越鬱悶不耐。直到第14集，看到編劇安排小表拿獎盃之類的東西連砸老表後腦勺兩下，我反而笑出來了！OK！編劇都瘋掉了，我又何必看得這麼認真呢？！  

▲▼颱風商社。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

▲▼表姓父子的戲份真的貫穿全集耶。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

▲▼颱風商社。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

看完整部劇後，我的第一個想法就是除非有把握內容能寫得很飽滿豐富，不然編劇真的不要再輕易嘗試寫16集了，連小表惱羞到去打拳擊的片段都寫進去，真的有必要這麼考驗觀眾的理智線嗎？平心而論，我看得出來編劇想講的事情很多，包括太風媽媽從貴婦變女工、不向命運低頭的心路歷程，濫暮和被裁員的媽媽一起相互扶持的故事，身為女性的米鮮在那個年代被忽視工作能力的無奈。可惜的是，所有支線幾乎都是點到為止，寫得既不全面又不深刻，到最後形成商戰橋段寫得太兒戲，反擊的爽度還沒到位，表姓父子又出來鬧事，主角只能反覆被動挨打，好不容易收尾上演一些溫情團結的橋段時，觀眾已經疲乏不堪。

▲▼颱風商社。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

▲▼颱風商社。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

▲▼颱風商社。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

▲▼颱風商社。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

▲▼颱風商社。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

▲《颱風商社》的主支線比例失衡。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

沒想到一口氣大罵3段，該說是生氣嗎？我覺得更多的情緒是覺得可惜。前4集的鋪陳細膩，節奏也算俐落，只不過，編劇用了容易讓觀眾失去耐心的方式，去反覆強調想傳達的概念：保持良善。

「你要記住，人比結果還重要，我們比花更芬芳，也比錢更有價值。」
「不管再怎麼困難和可怕，面對著垂死和求救的人，我們不能視而不見。」
「就算世態炎涼，還是要有點人情味。」

這些台詞揭示了《颱風商社》真正想談的核心：在殘酷世界裡，人究竟要如何維持善意。在追求各種目標的過程中，我們可能會獲得幫助，同時勢必要面對難以跨越的阻礙；也許不斷遭遇挫敗，也許只能在黑暗中摸索前行。正是在這樣的處境下，人在理解困頓的重量後，仍選擇不把傷害轉嫁給下一個人，那有多麼可貴。

說穿了，個人的選擇從來不只是私人的決定，而是始終牽動著他人，人與人之間的牽連無可避免。即便是看似毫無交集的陌生角色，兜兜轉轉之後，也終會在他人的生命軌跡裡留下痕跡。因此，善良在這裡不是道德宣示，而是一種清醒的自覺，明白在這樣的世界裡，所有人都身處其中，沒有誰是真正的局外人。

▲▼颱風商社。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

▲編劇想傳達的概念，其實就是無論面臨任何困境都要保持良善。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

由此可見，編劇確實具備用樸實文字說深刻道理的能力，也能讓角色的價值觀自然流露。然而，整部劇的問題並不在主題，而是敘事結構本身，編劇實在太不擅長經營反派。觀眾不是不能接受壞人，而是無法忍受戲份又臭又多的笨蛋壞人。當反派沒有重量，主角的成長與逆襲自然也難以令人信服。

▲▼颱風商社。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

▲最後再看看俊昊消消氣。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

颱風商社李俊昊金敏荷

