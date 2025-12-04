ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許允樂曬「男友視角照」甜炸
「長女病」5大特質中了嗎？
熊熊昔閨密「用腳勾男友下面」
顏曉筠車禍重傷「用酒精消毒」怕色素沉澱！住院慘哭：棉被已濕

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女神顏曉筠11月底遭遇嚴重車禍，在前往攝影棚途中，被後方車輛追撞導致臉部受傷、左肩韌帶斷裂脫臼，緊急接受手術。她4日在社群網站記錄「第一次在開刀處換藥」的過程，讓粉絲看了好心疼。

▲▼顏曉筠。（圖／翻攝自Facebook／顏曉筠）

▲顏曉筠分享術後換藥的經歷。（圖／翻攝自Facebook／顏曉筠）

顏曉筠透露，術後大部分的時間都躺在病床上，身體伴隨著疼痛與疲累，只要感覺襲來，她就會「閉上雙眼，馬上關機，狠狠睡去」。直到有次睡夢中，她聽見簾子滑動聲響，這場換藥的經驗，成了她術後記憶最深的一刻。

由於這是第一次在開刀處換藥，所以顏曉筠格外疼痛，尤其撕膠帶時，「麻藥退去的皮肉疼痛伴隨著汗毛被拉起，很刺激！」此時，她向左撇了一眼，看見一瓶黃色的東西，詢問後才知道那是用來消毒的碘酒。

▲▼顏曉筠。（圖／翻攝自Facebook／顏曉筠）

▲顏曉筠由於這是第一次在開刀處換藥。（圖／翻攝自Facebook／顏曉筠）

得知需要消毒，顏曉筠擔心色素沉澱，便詢問是否有其他選擇。護士回答：「也是有其他的方法，只是妳會很痛。」由於她仍希望用其他不會色素沉澱的方法，護士最後就用酒精替代。

「反正平常擠痘痘完我也會用酒精消毒，ok的！」顏曉筠心想。然而，就在「沾上酒精的棉花棒滾動在開刀患部」的那刻，她整個人目光呆滯、放空望前，「淚珠毫不猶豫齊落下。」

▲▼顏曉筠。（圖／翻攝自Facebook／顏曉筠）

▲▼顏曉筠換藥換到痛哭。（圖／翻攝自Facebook／顏曉筠）

▲▼顏曉筠。（圖／翻攝自Facebook／顏曉筠）

護理師輕拍顏曉筠的肩膀安慰，未料此舉讓她哭更慘了，「那眼淚不再是一滴兩滴，而是一排兩排的落下，腿上棉被已濕去一大半」，堅強意志讓粉絲看了好心疼。

顏曉筠臉書全文：

Hello everyone
今天跟你們介紹我另一個新朋友
『75%酒精』
它的出現有個令人非常感動而不敢動的故事
開刀過後
我大部分的時間都躺在病床上
因為身體伴隨著疼痛和疲累
只要這種感受一擁而上
我就會閉上雙眼 馬上關機 狠狠睡去
睡著睡著
我聽見簾子滑動的聲響
護士的輕語隨之而來
幫妳換藥喔 她說
這次來了兩位護士
有位護士說道
我是專科護理師，我來教你如何自己換藥
或是你有任何問題都可以問我 她說
看著她 我輕點著頭開啟了學習模式
這次是第一次在開刀處換藥
所以格外疼痛
撕膠帶時
麻藥退去的皮肉疼痛伴隨著汗毛被拉起
很刺激！她們的行為令我很感動但是我不敢動
向左撇了一眼的我
映入眼簾是縫線、瘀青和黃色的顏色
請問這個黃黃的是….. 我說
那個是碘酒
換藥的時候我們必須觀察它的狀態和消毒 她說
消毒…如果我怕色素沉澱，我們有其他的選擇嗎? 我問
也是有其他的方法，只是你會很痛 她說
沒關係，我們試試其他不會色素沈澱的方法好不好？我說
可以呀，那我們就用酒精 她說
我心想，對，酒精也是一個消毒的好方法
反正平常擠痘痘完我也會用酒精消毒 ok的
來，幫你消毒囉 她說
沾上酒精的棉花棒滾動在開刀患部的剎那
我 目光呆滯放空於前方，淚珠毫不猶豫齊落下
再一次的 她們的行為令我感動但我不敢動
專科護理師輕拍我右肩說著
你很勇敢喔，再一下就好了！
當她安慰我時，我哭的更慘了
那眼淚不再是一滴兩滴
而是一排兩排的落下
腿上棉被已濕去一大半


Well
就是這樣
我很高興可以跟你們分享我的新朋友
75%酒精 真的真的是好東西
但也請大家注意擺放位置
務必要放在陰涼處避開光源同時確保蓋子擰實好嗎

11分鐘前

高雄百人接駕！KISS OF LIFE熱到脫掉　秋泳愚、ALLDAY PROJECT抵台

13分鐘前

唸對「蛤蜊」圈粉小學生！　美女主播收家長私訊：以後只看妳播

16分鐘前

韓星振永苦練中文開唱！　他一聽驚嚇：發音比本地人還標準

44分鐘前

安歆澐遭國手尪「持刀勒脖」險喪命！手機抓包外遇鐵證　小三囂張開嗆

53分鐘前

日資深女星大腸癌逝！3年前手術「一邊抗病一邊拍戲」最後身影曝

58分鐘前

王仁甫女兒19歲了！「馬拉松規格慶生」：未來她的另一半要傷腦筋囉

1小時前

LIVE／AAA首批藝人抵達高雄！　《ETtoday》14點準時全程直播

1小時前

高雄AAA、ACON攻略！卡司、直播、流程一次看　免費接駁交通總整

1小時前

八點檔女神車禍重傷「用酒精消毒」怕色素沉澱！住院慘哭：棉被已濕

1小時前

坣娜59歲肺腺癌病逝　追思會絕美主視覺曝光...開放線上報名悼念

