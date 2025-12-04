LIVE／AAA首批藝人抵達高雄！　《ETtoday》14點準時全程直播

記者張筱涵／綜合報導

AAA頒獎典禮和ACON音樂節將於周末在高雄舉行，今（4日）將會有2波藝人來台做準備，以下就讓《ETtoday星光雲》為粉絲全程直播接機盛況。

今天第一批預計抵台的將有KISS OF LIFE、ALLDAY PROJECT、嚴志媛、秋泳愚和MEOVV等，第二批則將在傍晚抵達，預計有ATEEZ、WOODZ、QWER、KickFlip、xikers、CRAVITY、AHOF等。

▲AAA歌手團體陣容，點圖可放大。（圖／翻攝自Instagram／aaa2025_10th）



▲AAA演員陣容，點圖可放大。（圖／翻攝自Instagram／aaa2025_10th）

年度備受矚目的韓國指標性大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（AAA頒獎典禮）」今年迎來成立十週年，典禮將首次移師高雄舉辦，將於12月6日在高雄國家體育場盛大登場。AAA頒獎典禮自2016年起啟動國際巡迴，今年選擇台灣作為10週年舞台，對台灣粉絲及整體娛樂圈具有極大象徵意義，因十週年規模空前，主辦單位最終敲定可容納超過5萬名觀眾的高雄國家體育場，以提供更大的觀演空間與完整舞台設計，預計成為史上規模最大的一屆。

AAA頒獎典禮今年主持陣容由IVE成員張員瑛與韓國男神李俊昊共同主持。出席藝人有金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司，粉絲不要錯過。