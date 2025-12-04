愛莉莎莎首搭頭等艙！「被怪海關莫名兇」登機秒現1生理反應：會太虧嗎

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她3日便在社群網站坦言，當天是她第一次搭乘頭等艙，結果一上飛機後的生理反應，讓她直呼：「會太虧嗎？」

▲愛莉莎莎打卡香港國際機場。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎在Instagram限時動態中，打卡香港國際機場之外，還上傳了對著鏡子自拍的全身照。可以看到她以一身黑色套裝搭機，搭配白色中筒襪與運動鞋，舒適又不失時尚感。

▲愛莉莎莎第一次搭乘頭等艙。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

之所以決定搭乘頭等艙，愛莉莎莎解釋原本是為了想拍攝頭等艙特輯，「結果一到飛機上就整個睡意來襲」，她還附上一個苦笑冒冷汗的表情符號說：「整趟睡到阿布達比會太虧嗎？」

▲愛莉莎莎分享登機前的小插曲。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



此外，愛莉莎莎還透露了搭機前所發生的一段小插曲，「在被一個怪海關莫名兇一波之後，在香港機場找到唯一友善的地方」，原來是她本來只要一杯熱水，結果工作人員竟然多給一罐蜂蜜和檸檬片，讓她忍不住誇讚那個地方的服務。