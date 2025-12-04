少了大S的跨年...小S為101煙火獻聲「珍惜身邊人」網：眼眶都濕了

記者陳芊秀／綜合報導

台北101跨年煙火即將邁入第21年，昨（3）日發表宣傳影片，匯集了20年來的跨年煙火畫面，最大驚喜是找來小S（徐熙娣）擔任幕後配音，最後幽默向董事長賈永婕喊話：「我是要看澎湃的煙火，如果只有煙的話，我會要求在立法院質詢你，OK？」而賈永婕也寫下長文，透露小S這次為跨年煙火宣傳片配音，有一份特別有重量的感情。

▲台北101跨年煙火宣傳片近日公開，幕後配音是小S徐熙娣。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕感性表示，對於小S一家人來說，跨年夜看101煙火是迎接新年的美好儀式，那種一起仰頭、尖叫、擁抱的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶。然而今年對徐家而言並不一樣，「少了一個最重要的人」。而她轉述小S說，表示彷彿能聽到在天上的大S（徐熙媛）輕輕向妹妹喊話：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」那聲音帶著笑與淘氣，也帶著姊妹間一輩子的約定。因此小S決定站出來，也替自己說：「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個儀式感。」

▲賈永婕透露小S為101跨年煙火宣傳片配音，「有一份特別有重量的感情」。（圖／翻攝自臉書）

除了傳遞思念，賈永婕也在記者會上強調，101的煙火不只是歡樂，更是一種陪伴。她感性寫道，生活中有順境也有逆境，甚至會有傷痛，但希望煙火綻放的那一秒，能讓人感覺到「你不是一個人，這座城市在陪你」。她也透露，彷彿聽到大S對著她說：「永婕，我會看煙火，你要給我好好放喔！賈董加油。」賈永婕呼籲大家今年跨年一起抬頭看同一片煙火，心中想念著思念的人，並緊緊擁抱身邊的人。

貼文曝光後感動無數網友，紛紛湧入留言區熱烈討論。有網友驚艷表示：「這是我聽過小S最最最正經八百的一次，好想念小S的聲音」、「聽完感動到落淚」、「好感動喔……小S感性的旁白看完眼眶真的都溼了」。也有人聽出小S的招牌風格，笑稱：「後面的『我還沒講完ㄋㄟ』才是我們認識的小S喔」、「騙人家的眼淚……不知不覺就滴下來」。更有粉絲催淚留言：「今年的101～～大S會在最頂端～看著大家們一起倒數著幸福」。光是留言討論串已經是一片感動淚海。

▲賈永婕發文。（圖／翻攝自臉書）

【賈永婕全文】

我們今天天公開了101煙火的企業宣傳影片。我們經過了很長時間的整理把20年來的煙火影片剪輯出來影片放到最後所有的人都一片驚呼，原來幫我們錄旁白的是小S當然是因為他還是不改幽默，好好的告誡我煙火不能有煙，否則就要叫我去立法院。

這次熙娣為台北101錄製跨年煙火的宣傳影片，有一份特別有重量的感情。

跨年夜看101煙火，一直是她們全家迎接新年的美好儀式；那種在倒數聲中，一起仰頭、一起尖叫、一起擁抱迎向新年的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶。

而今年，少了一個最重要的人。

但熙娣說，她彷彿能聽見在天上的大S輕輕地對她喊話：

「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」

那聲音帶著笑、帶著淘氣，也帶著她們之間一輩子的約定。

所以她站出來，替台北101說，也替自己說：

「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個儀式感。」

因為那些日常裡的習慣、每年的固定動作、那些以為理所當然的陪伴，其實就是我們能握住最溫柔、最美好的幸福。

我在記者會上說101的煙火，不只是要傳達幸福、歡樂、感動！我們知道生活中有高低起伏，有順境就有逆境，有時會覺得這一年特別辛苦、沮喪、甚至傷痛但是當煙火綻放在夜空的那一秒，

我們希望你能感覺到——

你不是一個人。

這座城市在陪你，

我們在陪你。

我們想把勇氣送給你，

把希望送給你，

把「明天會更好」這句話，不只是說出口，而是讓你真的看見。

今年跨年，讓我們抬頭看同一片煙火。心中想念思念的人，緊緊擁抱身邊的人。珍惜每一刻。

我也聽到大S說：「永婕，我會看煙火，你要給我好好放喔！賈董加油」

不管你在哪裡都要記得一起看101的跨年煙火！





