那對夫妻Kim「學校發生莫名其妙的事」　放話：老爸要出手了

記者王靖淳／綜合報導

網紅「那對夫妻」Kim（京燁）與Nico（品筠）以家庭日常走紅，兩人育有一對兒女，平時會透過社群分享親子互動，不過今（3）日Kim卻發文透露，最近學校發生了一些莫名其妙的事情，為此他嚴肅表示：「看來……老爸真的要出手了。」貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲Kim京燁。（圖／翻攝自Facebook／Kim京燁）

Kim在文中提到，礙於保護隱私與事件處理中，很多細節不能講、也不方便講，並坦承這一連串的事情讓身為家長的他覺得很有感，雖然目前無法公開具體內幕，但他表示若有機會後續會再與大家分享。Kim提醒家長們，如果發現孩子在學校遇到不對勁的事，千萬不要覺得算了、應該沒事，更不該因為怕麻煩就裝作沒看到。

▲Kim京燁在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／Kim京燁）

Kim認為，面對校園問題必須積極，「這個階段真的太重要太關鍵了。該處理的就處理，該溝通的就溝通，該捍衛的也不能退縮。」他更指出，假設學校方面沒有妥善處理，導致某些事一直沒有得到合理的結果，家長更不能輕易放棄。Kim表示，只要孩子做的是對的事，身為父母就必須給予全力的支持與肯定。最後，他也向孩子喊話：「不管接下來會遇到什麼，身為爸爸我都會陪著他一起面對！！」