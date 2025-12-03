ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《藥師少女的獨語》爆翻拍真人！選角曝光
李芷婷旅行一半「慘被分手」！　摩托車後座「崩潰大叫爆哭」

▲李芷婷推出新單曲。（圖／華納音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

李芷婷推出新專輯《海的模樣》，同名單曲〈海的模樣〉以深潛失戀情緒的創作能量描繪沉沒與重生，靈感來自李芷婷某次綠島旅行中「突如其來」的失戀，她分享：「那時整個人狀態很混亂。朋友直接載我騎機車環綠島一圈，我就坐在後座邊哭邊大叫宣洩，那時腦袋其實就開始有旋律的雛形了。」

▲▼李芷婷和男主角演出拉扯心境。（圖／華納音樂提供）

▼李芷婷和男主角演出拉扯心境。（圖／華納音樂提供）

▲▼李芷婷推出新單曲。（圖／華納音樂提供）

她形容當時的自己像被潮水不停捲入、放出，情緒失重卻又不斷抓著一絲力量。回到台北後，她短暫與對方和好，但情緒未曾真正消散，當時李芷婷回到台北很快的就把旋律及歌詞寫下來，她笑說：「真正完成作品一年後，特別替當時的我心疼。」

MV也潛入海裡拍攝，李芷婷與男主角之間的拉扯、靠近、擁抱，隨著音樂節奏推進，讓觀眾更快的就能代入她當下的情緒。拍攝時，李芷婷也面臨突發挑戰。因為劇情需要呈現「被水包覆」的壓迫與吞噬感，她必須要整個身體浸在裝滿水的浴缸中，然而，拍攝當天她正值生理期，身體不適讓整個流程變得格外辛苦，「我那天整個人都在『ㄍㄧㄥ』，但還是努力把情緒呈現出來。」

此外，MV中也有她與男主角的親密戲份，讓李芷婷坦言一開始有些不自在，她笑說：「我一開始有一點保持距離，因為覺得超級尷尬。」她還笑稱手機裡還留著第一次打招呼時的「尷尬臉」。不過一開機，她立刻進入狀態，並表示：「出道也有一段時間了，鏡頭rolling就要上場，只是心裡真的滿害羞的。」她也特別感謝男主角在現場展現的穩定與專業，讓她很快就能進入情緒，也讓這段畫面的呈現既真實又充滿張力。
 

依依爸媽曾反對她跟納豆交往 　「不讓他踏入家門一步」

