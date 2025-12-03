曾是涼山特勤！　被譽「兵役天花板」顏志琳露面吐內幕

▲動力火車出席公益活動。（圖／華山基金會提供）



記者翁子涵／台北報導

動力火車今（3日）出席華山基金會公益活動，提到日前演藝圈爆發大批藝人閃兵案，顏志琳就被網友挖出過往曾是涼山特勤，被讚是「兵役天花板」，對此，顏志琳低調笑說：「蠻驚訝訊息這麼快，但跟實際上還是有些不同，有些是揣測。」對於服役過程，他則說：「只能說辛苦啦。」

對於被拱去當閃兵藝人的「大魔王」，尤秋興則說：「做該做的事就好了，我們20歲當兵，是應該做的事情，沒有特別要做什麼，選到就選到，被徵召就該去。」至於會否上類似當兵的實境節目？尤秋興說：「沒辦法，要運動，我們年紀大了。」

先前顏志琳曾在夜市射氣球百發百中，他謙虛笑說：「小朋友很多，就把娃娃給小孩跟部落的小朋友，也不好意思一直賺老闆的娃娃。」對於身手是否和當年一樣寶刀未老？顏志琳則低調搖頭不多談。

此外，他們今年跨年將連趕2場，尾牙邀約更是近百場，也透露明年預計會有演唱會，也坦言對大巨蛋有憧憬，「只是想去，但壓力不一樣，講到大巨蛋就有壓力，希望可以號召這麼多人一起在大巨蛋，如果大家踴躍熱情，我們就會有信心。」目前也在錄製新歌中。

