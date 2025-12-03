張軒睿爆鬧翻許光漢　老闆楊祐寧揭私交發聲：婚禮可否講喜訊就好

記者黃庠棻／台北報導

55688集團今（3）日舉辦「20週年品牌展暨代言人合作記者會」，邀請到楊祐寧擔任首位品牌代言人。楊祐寧穿著台灣大車隊的制服現身，笑說自己為了腰身有特地去改得合身一點，也分享過去搭乘計程車時有被司機認出，並要求合照，對方還特地告白「很開心載到你」。

▲楊祐寧擔任55688首位代言人。（圖／55688集團提供）

談到搭乘計程車的趣事，楊祐寧表示曾遇過要求他在車上唱KTV的司機，但他覺得自己唱歌難聽婉拒，沒想到竟變成司機唱給她聽的逗趣場面，而他過去時常騎摩托車跑遍台北市工作，自認方向跟很好，直到現在都還不太信任網路地圖，直呼「Google Maps沒有我快」，因此只要遇到會抄捷徑的司機都會打從心裡佩服。

不僅如此，楊祐寧也透露有過幫酒醉朋友處理過在小黃嘔吐的經驗，呼籲大眾「除了不要酒駕以為，酒醉搭車也需要自備嘔吐袋」。另外，楊祐寧也被問到是否關心好友陳柏霖，對方近期捲入閃兵風波，加上婚事卡關，他低調說道「沒有耶，他們最近需要一點時間，不打擾」。

此外，楊祐寧公司旗下藝人張軒睿今（3）日也被爆出「鬧翻許光漢」，並與好友章廣辰在許瑋甯、邱澤婚禮上發生摩擦，他無奈說道「大家婚禮可不可以拍漂亮照片、講喜訊就好」，也表示「認識這幾個年輕男生，覺得他們很可愛、很好笑、很直爽，覺得像軒睿講的不知怎麼傳成這樣，他們應該也覺得莫名其妙」，幫忙緩頰謠言。

