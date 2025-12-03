這次不選台北！西城男孩「指定重返高雄」開唱　3成員領軍：對我們意義非凡

記者蕭采薇／台北報導

英國不敗經典天團Westlife（西城男孩）成軍25週年，宣布將帶著全新巡演《WESTLIFE : A GALA EVENING IN KAOHSIUNG》強勢回歸！曾多次訪台的他們，難忘台灣粉絲熱情，這次特別「指定重返高雄」，將於明年2月5日在高雄流行音樂中心開唱。有別於以往，這次將由Nicky、Kian、Shane三人領軍，首度攜手「台北愛樂」呈現管弦樂編制的豪華視聽饗宴。

▲西城男孩（Westlife）指定重返高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

西城男孩感性表示：「亞洲帶給我們職涯中無數難以忘懷的時刻，因此能把我們在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）的特別演出帶到高雄，對我們而言意義非凡。」

西城男孩說：「這些演唱會是我們與粉絲在過去二十多年所共享的一切，從回憶、音樂，以及一路同行的旅程，所以我們迫不及待與管弦樂團們一起演出這些歌曲，將會是個夢幻的時刻。」這次的一夜限定企劃，將透過華麗編制與現場交響樂的完美融合，重新演繹歷年金曲，不僅是回憶殺，更是聽覺升級。

Westlife自出道以來，創下全球5500萬張銷量、14首英國金榜冠軍單曲的驚人紀錄。兩年前《The Wild Dreams Tour》成功征服北高雙蛋，這次25週年巡演，他們將用更精緻的「Gala」形式，與粉絲共享這段音樂旅程。Live Nation Taiwan會員可於12月8日早上11點搶先購票，12月9日早上11點於拓元售票系統全面開賣。