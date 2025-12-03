許瑋甯婚禮爆插曲！「3男星兄弟情生變」他打招呼遭無視 廁所互動曝

▲許瑋甯（右）和邱澤（左）的世紀婚禮邀請430位嘉賓，引來百位媒體採訪。



上週五邱澤、許瑋甯在台北文華東方酒店舉辦婚禮，場中花絮連發，除了柯震東被拍醉到躺地之外，更有讀者向本刊爆料，張軒睿積極向章廣辰表達善意，竟被已讀不回。

據讀者向本刊形容，當天婚禮，章廣辰跟傳出緋聞的9m88刻意錯開、一前一後抵達；不過由於章廣辰外型蓄長髮、留鬍子，很難不引起注意，尤其章廣辰時常一個人進進出出，刻意獨來獨往，反而特別顯眼，他去上洗手間時就出事了。

▲章廣辰在邱澤、許瑋甯婚禮當天幾乎獨來獨往。



婚禮進行途中，章廣辰從洗手間步出，沒想到與張軒睿狹路相逢；張軒睿和女友、也就是柯震東的經紀人Jessica在一起。張軒睿看到章廣辰後先是主動打招呼，沒想到章廣辰竟然面無表情，似乎是因太突然而不知道該怎麼回應。

▲張軒睿在許瑋甯婚禮當天，和失聯好友章廣辰相遇仍打招呼，但未獲回應。



章廣辰從2017年開始便與許光漢、張軒睿極為要好，但被爆到了2022年逐漸關係生變；尤其到了今年6月，張軒睿再被問最近是否有和許光漢聯絡？他坦言：「最近比較少，有一段時間（沒聯絡）了。」接著就是一臉尷尬。

▲林心如（左一）和霍建華（右一）夫妻刻意避開媒體走祕密通道，但入場後和開心和陳怡蓉（左二）和薛博仁（右二）合影。



▲于子育（右二）分享和柯震東（右一）與經紀人Jessica（左二）和張軒睿（左一）在婚禮合影。（翻攝自于子育IG）



至於有無關心許光漢的軍旅生活？張軒睿則冷淡地回應：「每天看新聞就知道。」他也未受邀參加許光漢的退伍趴。於是夾在兩人之間的章廣辰，如今面對張軒睿窘成這樣，也被解讀是否倒向了許光漢，態度才變得極不自然。

▲章廣辰（右）、許光漢（左）上9m88（中）節目，三人私交往來密切。（翻攝自章廣辰IG）



由於今年5月時，傳出張軒睿、許光漢鬧翻，章廣辰夾在中間，原先還稱不會尷尬，如今則明顯地選邊站，往許光漢靠而對張軒睿冷處理，8年前的兄弟情完全變調。

本刊接獲讀者消息，邱澤、許瑋甯「世紀婚禮」當天，章廣辰不僅對張軒睿主動打招呼沒作出反應，就這樣彼此尷尬地擦身而過；之後章廣辰走回大廳，原本正與友人聊天，結果換張軒睿從洗手間出來，兩人即將再度碰頭。

▲許光漢（中）退伍後為電影《他年她日》做足宣傳。左起為黃梓曜、王子軒、陳澤耀與張艾嘉。

沒想到最後章廣辰選擇快步進場，閃躲張軒睿幾乎是以避之唯恐不及的速度，也可顯見彼此之間是有多麼彆扭。2017年，許光漢、張軒睿和章廣辰演完偶像劇《我的男孩》，一直被公認是超級好友，結果日前爆出許光漢與張軒睿不合，而且已無聯絡；雖然夾在中間的章廣辰對外消毒宣稱沒事，但是上述行徑卻明顯有詭。

據傳，章廣辰和許光漢的友誼維持不變，但仍聲稱與張軒睿沒事。三人關係雖然微妙，但檯面上目前張軒睿、許光漢、章廣辰皆未退追彼此的IG。只是已被發現，從2022年在社群上已經幾無像過往黏在一起的合照出現了。

