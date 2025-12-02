葉珂直播「背景傳出嬰兒哭聲」！爆是黃曉明女兒　單親育娃惹心疼

記者田暐瑋／綜合報導

葉珂在今年2月被拍到懷孕，隨後盛傳她生下了黃曉明的女兒，但兩人戀情無疾而終。近日葉珂在直播帶貨時，背景頻頻傳來嬰兒的哭聲，還提到自己是「單親媽媽需還貸」，讓網友對她的情況相當同情且支持。

葉珂近日在直播帶貨童裝時，背景突然出現嬰兒哭聲，她露出無奈笑容說：「關兩道門仍隔不住哭聲。」接著起身走進房內查看，一陣子後才回到鏡頭前繼續帶貨。有網友質疑她當下正好在販售童裝，懷疑這是否為精心設計的劇本，以提升銷售量，但也有人心疼她單親獨力撫養小孩。

▲葉珂和黃曉明已分手。（圖／翻攝自微博）



葉珂曾在直播中提到，每月需負擔約10萬人民幣（約44萬元台幣）的車貸和房貸，至於黃曉明對於是否與她育有一女的傳聞，她始終未作出回應。葉珂與前夫育有兩名孩子，但在離婚後，孩子的撫養權由男方取得，目前由爺爺奶奶照顧，葉珂參與程度相對較低，更有傳聞指出，前夫曾公開指控她「不管孩子」，並質疑她沒有作為母親的責任心。

儘管已與黃曉明分手，葉珂仍不諱言感謝對方在關係中給予的成長，她指出分手主因是「性格與現實層面的不合」。她產後短短時間即復出直播，也坦言要獨自扛下房貸與生活開支，並主張「靠自己賺錢沒什麼好羞恥的」。然而也有網友質疑她透過「生子話題」來炒作流量。

▲葉珂。（圖／翻攝自微博）