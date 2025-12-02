棒棒堂3成員都出事！阿緯「大動作PO照慶生」釣出威廉吐心聲：我要求職

記者潘慧中／綜合報導

男團「棒棒堂」的威廉、小杰接連被爆閃兵後，一波未平一波又起，王子又因介入他人婚姻風波停工，全團的未來動向引發關注。值得一提的是，2日適逢出道週年，阿緯和威廉也陸續發文了。

▲阿緯發文為棒棒堂慶生。（圖／翻攝自Instagram／superawayne）



阿緯在社群網站上傳和成員們的合照，並寫下「今天好像是出道19週年，生日快樂」。有趣的是，小煜被釣出留言笑虧「你不是轉行很久了」，但阿緯看了仍不甘示弱地開玩笑回答：「我現在主要業務是看著你兒子不要靠近我女兒。」

▲▼棒棒堂出道滿19年了。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）



不只小煜，威廉也在留言區附上3個哭笑不得的表情符號說：「19年了…老闆我要求職。」更幽默的是，威廉還另外發文，「19年唯一沒變的是阿緯的身高…19歲生日快樂」，搞笑迎接出道週年。

事實上，日前談到小杰閃兵一事時，處於同樣處境的威廉表示：「因為遇到的狀況類似，我就請他準備好心情，後面要面臨司法，心靈的調適很重要。他也是我的團員，發生這樣的狀況都不太好，我相信我們大家都在為年輕所犯的錯誤去改進，希望大家繼續加油。」

▲棒棒堂的未來動向引發關注。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）



至於王子介入他人婚姻一事，威廉則表示：「我們都是同一個節目出來，王子像是我弟弟一樣，事情的開始完全不知情，但既然已經發生，對於三個人沒有誰是真正的贏家，那我相信他受到這次的教訓，可能變成更好的人。」他表示願意陪伴彼此走過低潮，「雖然我自己的狀況也沒有到很順遂，但這是人生一個坎，也是自己人生的課題，彼此都要花力氣跟時間去克服。」