九把刀、周亭羽夫妻遛女兒　周爸爸跟在後方緊緊守護

上月5日本刊目擊九把刀夫妻倆牽著小孩與周亭羽的父親一同返家。（圖／本刊攝影組）

上月5日本刊目擊九把刀夫妻倆牽著小孩與周亭羽的父親一同返家。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

近期忙於籌畫多年、改編自《都市恐怖病》系列同名小說的電影《功夫》，九把刀與粉絲們終於等到這部作品如願登上大銀幕，該片製作耗時2年、砸下近3億台幣製作，誓言打造台灣影史最具規模的動作奇幻之作。

而時報周刊CTWANT日前也巧遇忙裡偷閒的九把刀與老婆周亭羽，牽著可愛女兒現身住家附近，不過旁邊還多了一位長輩，就是九把刀的岳父、周亭羽的父親。雖然周亭羽已經35歲也是兩個孩子的媽媽，但似乎在爸爸眼中，仍然是最愛的小女兒，走在一行人後面東張西望注意有無來車，充滿父愛的行為完全擋不住。

九把刀和周亭羽走在前方，周爸爸則在後方左顧右盼留意有無來車。（圖／本刊攝影組）

九把刀和周亭羽走在前方,周爸爸則在後方左顧右盼留意有無來車。（圖／本刊攝影組）

上月5日晚間7點多，九把刀夫妻倆一人牽著一個小孩現身在住處附近，旁邊還跟著一個看似長輩的男性，原來是周亭羽的父親，周爸爸的身材體態和五官保養得相當好，已經當外公的他，看起來沒有比九把刀大多少。隨後，3大2小一起走回夫妻倆的住處，不過在返家過程中，九把刀牽著大女兒魯拉拉走在前面，周亭羽拉著二女兒拜蹦走在旁邊，周爸爸則殿後，不斷四處張望，感覺是在幫孩子孫子們注意後方是否有車靠近，小孩不管長大到幾歲，當父母的都還是會小心翼翼呵護著。

 過去在周亭羽媽媽（左）還在世時，九把刀經常分享與岳父岳母相處的點滴。（圖／翻攝自九把刀臉書）

過去在周亭羽媽媽（左）還在世時,九把刀經常分享與岳父岳母相處的點滴。（圖／翻攝自九把刀臉書）

九把刀自從有了兩個寶貝女兒之後，經常分享女兒可愛的童言童語，細細紀錄親子生活，十足的女兒控。而九把刀與周亭羽的父母相處也很融洽，感情好似親生父母一般，雖然在2021年周媽媽疑似因接種疫苗猝逝後，一家人曾陷入無盡的悲痛中，也較少分享岳父的照片，不過去年有媒體捕捉到九把刀帶著老婆女兒逛街購物，岳父也同行，一家三代同堂笑得合不攏嘴，九把刀的大女兒「魯拉拉」還和周亭羽穿母女裝，讓阿公享受幸福的天倫之樂。

九把刀對老婆周亭羽及兩個女兒都非常疼愛。（圖／翻攝自九把刀臉書）

九把刀對老婆周亭羽及兩個女兒都非常疼愛。（圖／翻攝自九把刀臉書）

