布魯斯威利後事安排曝光！「死後捐出大腦」貢獻研究　家人證實宣布了

記者田暐瑋／綜合報導

好萊塢男星布魯斯威利 （Bruce Willis）憑藉《終極警探》系列走紅，奠定硬漢的銀幕形象，卻在2022年宣佈因罹患失語症息影，如今更是已失去說話和閱讀的能力。家人近日宣布，他在過世後將捐贈腦部供科學研究使用，希望能回饋社會，對這類病情突破有所幫助。

綜合外媒報導，布魯斯威利的妻子在最近出版的書籍《意外的旅程》（The Unexpected Journey）中，家人決定在他過世後，捐出腦部給醫學單位研究，希望專家能深入研究額顳葉失智症的影響，希望藉由這個案例的曝光，能提升人們對額顳葉失智症的認識，這種疾病雖然仍鮮為人知，但其破壞性不亞於其他更受關注的失智症類型。

▲布魯斯威利。



自2022年以來，布魯斯威利被診斷出患有失語症而退出演藝圈，1年後確診患有額顳葉失智症（FTD），這是一種會逐漸損害語言、行為和個性等功能的神經退化性疾病。為了讓布魯斯威利得到更好的照顧，已經將他轉至專業機構居住，和家人分開，妻子艾瑪坦言：「這是很困難的決定。」

不過艾瑪表示，仍然能感受布魯斯威利還認得家人，「我感覺他有，當他和我們在一起的時候，能感覺到他會比較興奮。」有時布魯斯威利會牽著家人的手，「我們親吻他、擁抱他，他也會回應著我們，而且很投入。」

