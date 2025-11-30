金曲歌后才連飆神曲！　下秒突脫口：我沒什麼好講的

▲楊乃文現身簡單生活節開唱。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）



記者翁子涵／台北報導

《2025 Simple Life 簡單生活節》今（30日）來到第二日演出，慶賀20週年，今晚金曲歌后楊乃文一登場，以〈Song 2〉炸裂開場，她問候樂迷們：「大家好，很開心回到簡單生活節，Simple Life 非常不簡單，大家玩得開心嗎？我剛剛跳得很累，一開始大家的 woo hoo 有沒有跟著唱？」緊接著〈A dream of Bonnie and Clyde〉瞬間引爆全場，強勢展現女爵搖滾魅力。

▲▼楊乃文飆唱多首金曲。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）



楊乃文更一連演唱多首經典歌，〈Monster〉〈應該〉〈證據〉輪番登場，讓台下歌迷大飽耳福，更掀起大合唱，宛若巨型KTV，，楊乃文又說：「講話很難，講對的話很難，所以我選擇喝水，我剛剛認真思考5秒，我沒有什麼好想講的，那我就繼續唱。」

其中〈不送花的人〉更是難得的現場版本，最後她演唱〈星星堆滿天〉再掀全場大合唱，氣氛熱度直線上升，演出最後，楊乃文俏皮的留下一句：「伍佰現在應該在某個角落，歡迎他隨時上台。」