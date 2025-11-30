袁艾菲夫妻目睹「猴子自己開窗」跑進家裡！　嚇到急護貓

記者張筱涵／綜合報導

藝人袁艾菲29日分享家中「驚悚家庭日常」，上傳一段約53秒的影片，驚呼自己竟「親眼目睹猴子開紗窗闖入家門」，連她自己、老魚以及朋友都看傻。她在貼文寫下：「親眼目睹猴子開紗窗，請都請不走，老魚、老魚朋友跟我都傻爆眼！#猴子 #家庭日常 #動物的迷惑行為。」

▲袁艾菲家有猴子跑進來。（圖／翻攝自FACEBOOK／袁艾菲）



畫面中可見一隻猴子站在窗框旁，對屋內有人接近絲毫不畏懼，伸手就把紗窗一把拉開，接著直接往屋內衝。袁艾菲嚇得急忙喊：「不要讓牠進來啦！」一旁老魚則配音自我澄清：「等等，是我讓牠進來的嗎？是牠自己開紗窗的吧。」

為了不違反「不餵食野生動物」的原則，老魚拿著物品敲打周遭或敲地板，試圖利用聲響把猴子趕走，一行人嘗試多次卻成效不彰。袁艾菲擔心家中貓咪安危，索性親自站到最前面擋在猴子與貓咪之間，全程高度緊繃。所幸最後老魚趕緊打開另一扇窗，總算成功引導猴子離開屋內，虛驚一場。

影片最後，老魚配音總結這場「猴子入侵事件」的心情：「猴子跑進來的感覺滿恐怖的，怕牠傷害我的家人，怕牠傷害我的貓咪。好吧，沒事不要住山上。」

影片曝光後，引來大批網友留言直呼太刺激，有人提醒：「紗窗門也要裝安全扣了」，袁艾菲也親自回覆：「我已經購入。」也有人笑說「牠以為你提出邀約」、「牠真的覺得是他家，大搖大擺地走動」，也有住在山區或東部的網友共鳴表示，家裡也「天天有猴子進進出出」，還有人直言「門窗都要鎖好」，呼籲住山區或郊區的民眾務必提高警覺，同時也別餵食、別接觸野生猴子，以免發生危險。