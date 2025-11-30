BTS V漢江「零偽裝」跑步！無袖濕身照曝光　粉絲哀號：怎麼沒認出

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）成員V自退伍後，身體練得健壯，他養成運動好習慣，近日更展現驚人自律，28日透過個人社群曝光多張運動後的自拍照，沒有刻意戴帽子或口罩，現身漢江公園跑步，甚至在鏡子前拍照，巨星現身路邊跑步，卻零人認出，引發粉絲熱議。

▲V與粉絲分享漢江零偽裝跑步。（圖／翻攝自V IG）



近來首爾天氣驟降，但再冷也擋不住V跑步魂，他28日發文表示：「現在如果要跑步，風太冷了。」雖然透露出天氣的艱辛條件，但照片中，他跑得滿身是汗、頭髮濕透，一身專業跑步裝備外加無線耳機，更吸睛的是，當天明明是接近零度的寒冬，他竟只穿無袖上衣在戶外奔跑，展現超驚人耐寒力與運動自律。

▲V運動照片曝光後，大批粉絲懊悔「沒遇到」、「沒發現」。（圖／翻攝自V IG）



在結束慢跑後，V還在漢江公園的鏡面裝置前拍下自拍，全身因跑步而濕透，卻依舊帥氣，精緻側臉線條與好身材完全擋不住，照片公開後，粉絲也懊悔表示「早知道去漢江散步了」、「如果我當時在漢江，我一定會後悔沒認出那是V」

V即使在休假期間仍保持高強度自我管理，冬天照樣堅持跑步的模樣，也被粉絲讚爆「這是偶像教科書級的自律」、「泰亨真的活成了熱愛生活的典範」。