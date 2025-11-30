修羅場！《換乘4》2任前男友同時參加　主持人全被瞞過：太誇張了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛實境秀《換乘戀愛》自播出以來受到許多觀眾喜愛，節目找來分手情侶檔出演，各自尋求新的真愛。沒想到，第四季出現首例「2位前任」同時現身的設定，最新一集看得主持人瞪大眼睛，每個人都驚呼「真的假的」、「太誇張了」。

▲賢智2任前男友2前任男友同時參加。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



《換乘戀愛4》熱播中，本季找來5對情侶檔，沒想到，最新一集出現反轉，其實是5.5對情侶檔，節目揭曉女嘉賓賢智的兩位前任男友，最後加入的申勝勇也是她的其中一任，開播以來，首度出現兩位前任同時出現，跌破主持人眼鏡。

▲▼《換乘4》2任前男友同時參加，主持人全嚇到 。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



真相揭曉時，李龍真跳起來大喊「我嚇到跳起來了，你們太誇張了」，郭時暘也拔下耳機確認「是真的嗎？」Yura喊著「不要騙人」，Simon D則不敢置信「這居然變成現實了，活了42年人生第一次感受到這麼衝擊的事」，Yura附和「這是今年最有趣的事了」。

▲▼主持人反應超吃驚。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



節目內容精彩，《換乘戀愛4》客座嘉賓也很有話題，天后Jennie將加入《換乘戀愛4》擔任嘉賓，但具體拍攝行程尚無法對外公開。消息甫公開，掀起熱烈迴響，希望早點看到節目播出。