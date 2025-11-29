MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」1句話全場嗨爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2025 MAMA Awards於28、29日兩天在香港舉辦，天王GD（G-DRAGON）29日帶來壓軸演出，並拿下年度最佳藝人大賞，帶來喜訊證實「明年BIGBANG 20週年，我會和我的小夥伴們一起來玩的」，預告再次出演MAMA，掀起熱烈歡呼聲。

▲▼周潤發頒年度藝人大賞給GD。（圖／翻攝自MyVideo）



GD休息了數年，2024年底透過MAMA Awards正式回歸，1年時間過去，他29日拿下年度最佳藝人大賞，天王氣勢如虹，然而，他在感言時，也不免想到香港大火意外，「今天既是開心的一天，也是悲傷的一天，各種情緒交錯。在MAMA 30週年能從我一直以來的偶像周潤發前輩手中接過這個獎，感到十分光榮。謝謝大家，我愛你們。」

▲▼GD丟重磅喜訊預告「BIGBANG回歸」全場嗨爆。（圖／翻攝自MyVideo）



他接著表示：「明年就是BIGBANG出道20週年了，明年我會和朋友們一起來，不再一個人，像辦派對一樣地玩。」證實團體即將回歸，同時也代表2026的MAMA頒獎典禮，可以再次看到BIGBANG完整體的演出。

本屆MAMA分為兩天舉辦，第二天由影后金憓秀主持，歌手、團體卡司找來TOMORROW X TOGETHER、aespa ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE共襄盛舉。2025 MAMA Awards可在MyVideo觀看直播。