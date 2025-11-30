《我死的一週前》6台詞爆共鳴：既然不知何時會死，我想盡情做想做的事！

文／潘慧中

笑著笑著就滴下眼淚，哭到一半又噗哧一笑。這可以說是我看《我死的一週前》的心情起伏。這部作品描寫逝者走了4年後，生者在人生空轉期間，與已然升格為死神的對方重逢的故事。敘事節奏很有意思，前3集以為看的是青春愛情喜劇，到最後才驚覺演的其實是我們每個人的生命縮影。

▲《我死的一週前》故事從男女主角的高中生活說起。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）



《我死的一週前》用短短6集的篇幅去講如何放下故人，類似的劇情走向放在其他作品，很容易趨於說教，但這部劇完全反其道而行。編劇沒有用講大道理的方式去傳達自己的想法，而是運用男女主角的日常即景，透過一次次瑣碎且真實的相處片段，慢慢堆疊出面對失去時的情緒變化，讓觀眾自行投射情感。角色之間不急著給出答案，而是在疏離、逃避與再三鼓起勇氣之中，讓「放下」這件事自然發生。

更令我驚豔的是，女主角金敏荷的哭戲處理得極具層次感。她的眼淚從來不是一次性潰堤，而是循序推進：先是強忍不掉淚的壓抑，接著在情緒邊緣徘徊時短暫失控，最後才在某個關鍵瞬間徹底瓦解，讓觀眾清楚感受到她的心理轉折，也更貼近現實。正因如此，《我死的一週前》並不是一部要教觀眾如何療傷的作品，而是陪著那些被留下的人，一起走過那段尚未準備好說再見的時間。 更多評論請看：2025冷門黑馬劇！4年後重逢「初戀變死神」 《我死的一週前》無雷推薦

1. 既然不知道什麼時候會死，我想盡情做完所有想做的事。

2. 就算見不到面，我們依舊在彼此身旁。你一定要活下來，我們來日再見。

3. 我們一起做過的事，不會消失，全都烙印在你心裡。

4. 我們都以為別人恢復得很快，但其實那只是表面，大家心裡都一樣難受。

5. 這世上少了一個人，心就會像缺了一塊一樣，但你們共同的回憶還在，你會帶著缺了一塊的心繼續活下去。這就是失去。

6. 花也是，綠葉也是，錯過就不會再回來了，但依然會有新的花和新的綠葉，依然會有其他美好的日子。我們無法回到過去，相同的事情也不會再次發生，因為一切都實實在在地發生過。

