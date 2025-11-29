2025冷門黑馬劇！4年後重逢「初戀變死神」 《我死的一週前》無雷推薦

文／潘慧中

有誰跟我一樣看《颱風商社》看到直搖頭？演了10多集，感受不到主線男主角的顯著成長之外，加入的龐雜支線不是寫得不夠深刻，就是說太多像在碎碎念，反而嚴重破壞了主線節奏。可以這麼說，我幾乎是靠著男女主角李俊昊、金敏荷的演技撐下去，到最後根本一點也不期待更新（哭）。所以，我決定重拾4月就加入片單的《我死的一週前》，女主角也是金敏荷，男主角則是孔明。

▲《我死的一週前》是今年的黑馬劇。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）



結果你們猜怎麼樣？我不但火速看完6集，中間還一度捨不得看太快，完全是今年的寶藏劇，好險沒錯過！很想叫《颱風商社》編劇來看人家是如何在有限的篇幅內，好好講述想傳達的核心概念。愛情主線夾帶著殘酷的生死命題，支線每個角色的表現也都恰如其分，台詞多半輕鬆幽默，偶爾給觀眾沈重一擊，但已足以泛起後座力強大的漣漪。

▲《我死的一週前》每個角色的表現都恰如其分。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）



為了讓想看的人有完整的觀劇體驗，我接下來不會寫出角色們的名字，而是用逝者、生者做為替代。《我死的一週前》描寫逝者走了4年後，生者在人生空轉期間，與已然升格為死神的對方重逢的故事。採用現在與回憶雙主線並進的敘述手法，節奏很輕快，台詞很幽默，一度以為自己是在看青春愛情喜劇，到最後才驚覺看的其實是我們每個人的生命縮影。編劇運用各種日常光景，將抽象的思念具象化，雖然過程中沖淡了沉重議題的哀愁，卻能更加深刻體會到失去的痛楚。每段對話、每段情節都取材自他們的高中生活，平實自然，卻無一處是多餘的（颱風商社的編劇看到了嗎！）

▲▼《我死的一週前》取材自男女主角的高中生活。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）



《我死的一週前》很明確要表達的主題，就是對於逝者的放下。在故事初期，我們可能會以為所謂的放下，代表要面對過去殘酷的記憶。但隨著劇情推進，我們會察覺到，要放下對逝者的思念，我們要學著去做的並非只有面對，還要讓新的生命經驗，慢慢進入生活之中，與那些記憶產生重疊。

逝者在生者的日常中留下痕跡，這些回憶並不會全然消散，有時甚至會在毫無預警的時刻，尖銳得令人心痛；然而，只要願意持續累積新的片段與可能，當時間推進，過去與現在終將並存，如同一層層透明薄片般相互疊加，形塑出一個更堅韌的存在。而那個最終被形塑出的結果，正是成長本身。

▲《我死的一週前》只用6集便明確演繹出想傳達的主題。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）



「這世上少了一個人，心就會像缺了一塊一樣，但你們共同的回憶還在，你會帶著缺了一塊的心繼續活下去。這就是失去。我們都以為別人恢復得很快，但其實那只是表面，大家心裡都一樣難受。」



我非常喜歡收尾的方式，真實又溫暖。因為在真正學會放下之前，背負著痛苦與悲傷空轉，其實是無可避免的事。但即便如此，依然要活下去。活著，與世界上無數孤獨的靈魂一同經歷生死，也許此刻我們只是沉浸在失去中的遺族，但在某個無法預期的瞬間，說不定就會成為別人最後的依靠。也正因如此，人們總以為走出悲傷的自己才算成熟，卻忽略了光是在痛苦中仍堅持活著的自己，本身就已足夠珍貴。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net