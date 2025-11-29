ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李珠珢限定會30粉絲
陳詩媛PO近照被讚「看不出來是孕婦」
下週二變天3地區有雨
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

邱澤 許瑋甯 本鄉愛 加藤純一 簡嘉芸 成毅 家寧 樸寶劍

2025冷門黑馬劇！4年後重逢「初戀變死神」 《我死的一週前》無雷推薦

文／潘慧中

有誰跟我一樣看《颱風商社》看到直搖頭？演了10多集，感受不到主線男主角的顯著成長之外，加入的龐雜支線不是寫得不夠深刻，就是說太多像在碎碎念，反而嚴重破壞了主線節奏。可以這麼說，我幾乎是靠著男女主角李俊昊、金敏荷的演技撐下去，到最後根本一點也不期待更新（哭）。所以，我決定重拾4月就加入片單的《我死的一週前》，女主角也是金敏荷，男主角則是孔明。

▲▼我死的一週前。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）

▲《我死的一週前》是今年的黑馬劇。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果你們猜怎麼樣？我不但火速看完6集，中間還一度捨不得看太快，完全是今年的寶藏劇，好險沒錯過！很想叫《颱風商社》編劇來看人家是如何在有限的篇幅內，好好講述想傳達的核心概念。愛情主線夾帶著殘酷的生死命題，支線每個角色的表現也都恰如其分，台詞多半輕鬆幽默，偶爾給觀眾沈重一擊，但已足以泛起後座力強大的漣漪。

▲▼我死的一週前。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）

▲《我死的一週前》每個角色的表現都恰如其分。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）

為了讓想看的人有完整的觀劇體驗，我接下來不會寫出角色們的名字，而是用逝者、生者做為替代。《我死的一週前》描寫逝者走了4年後，生者在人生空轉期間，與已然升格為死神的對方重逢的故事。採用現在與回憶雙主線並進的敘述手法，節奏很輕快，台詞很幽默，一度以為自己是在看青春愛情喜劇，到最後才驚覺看的其實是我們每個人的生命縮影。編劇運用各種日常光景，將抽象的思念具象化，雖然過程中沖淡了沉重議題的哀愁，卻能更加深刻體會到失去的痛楚。每段對話、每段情節都取材自他們的高中生活，平實自然，卻無一處是多餘的（颱風商社的編劇看到了嗎！）

▲▼我死的一週前。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）

▲▼《我死的一週前》取材自男女主角的高中生活。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）

▲▼我死的一週前。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）

《我死的一週前》很明確要表達的主題，就是對於逝者的放下。在故事初期，我們可能會以為所謂的放下，代表要面對過去殘酷的記憶。但隨著劇情推進，我們會察覺到，要放下對逝者的思念，我們要學著去做的並非只有面對，還要讓新的生命經驗，慢慢進入生活之中，與那些記憶產生重疊。  

逝者在生者的日常中留下痕跡，這些回憶並不會全然消散，有時甚至會在毫無預警的時刻，尖銳得令人心痛；然而，只要願意持續累積新的片段與可能，當時間推進，過去與現在終將並存，如同一層層透明薄片般相互疊加，形塑出一個更堅韌的存在。而那個最終被形塑出的結果，正是成長本身。  

▲▼我死的一週前。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）

▲《我死的一週前》只用6集便明確演繹出想傳達的主題。（圖／翻攝自Instagram／tving.official）

「這世上少了一個人，心就會像缺了一塊一樣，但你們共同的回憶還在，你會帶著缺了一塊的心繼續活下去。這就是失去。我們都以為別人恢復得很快，但其實那只是表面，大家心裡都一樣難受。」

我非常喜歡收尾的方式，真實又溫暖。因為在真正學會放下之前，背負著痛苦與悲傷空轉，其實是無可避免的事。但即便如此，依然要活下去。活著，與世界上無數孤獨的靈魂一同經歷生死，也許此刻我們只是沉浸在失去中的遺族，但在某個無法預期的瞬間，說不定就會成為別人最後的依靠。也正因如此，人們總以為走出悲傷的自己才算成熟，卻忽略了光是在痛苦中仍堅持活著的自己，本身就已足夠珍貴。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

我死的一週前颱風商社李俊昊金敏荷孔明

推薦閱讀

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

3小時前

邱澤、許瑋甯絕美婚禮！ 兒子Ian現身「穿得像爸爸」萌翻　伴郎伴娘人選曝光

邱澤、許瑋甯絕美婚禮！ 兒子Ian現身「穿得像爸爸」萌翻　伴郎伴娘人選曝光

19小時前

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

2小時前

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

4小時前

「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照：願我們的日常溫柔篤定

「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照：願我們的日常溫柔篤定

19小時前

AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

21小時前

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

18小時前

霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！男神同框網歪樓：俞瑜也有來

霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！男神同框網歪樓：俞瑜也有來

3小時前

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」　釣出本人親回：繼續努力

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」　釣出本人親回：繼續努力

15小時前

甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉：措辭不當

甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉：措辭不當

15小時前

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼：盼不再有傷亡

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼：盼不再有傷亡

18小時前

邱澤婚禮／陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

邱澤婚禮／陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

17小時前

熱門影音

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=
李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼
任達華跌倒

任達華跌倒
宋柏緯演陳傑憲「壓力超大」　狂買他代言：為信仰儲值

宋柏緯演陳傑憲「壓力超大」　狂買他代言：為信仰儲值

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

網友巴黎直擊神秘拍攝…主角竟是她！　偶遇鄭芯恩驚呼「超美」原來在拍思薇爾

網友巴黎直擊神秘拍攝…主角竟是她！　偶遇鄭芯恩驚呼「超美」原來在拍思薇爾

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

看更多

【住院很EMO？】萌弟躲床邊...竟是在偷看隔壁同學的卡通

即時新聞

剛剛
剛剛
23分鐘前21

沈娜娜16年老粉魂大爆發！　頂級AV女優飛韓砸六萬追SJ

50分鐘前42

找她開箱賴帳業者挨告！李多慧代言價碼曝　法院認證是「這金額」

56分鐘前0

新代男神駕到！《暴君主廚》李彩玟1月登台　見面會4種票價開賣

1小時前31

AV女優捐款救香港惡火！遭酸蹭熱度反擊了　拍片怒爆粗口

1小時前1

阿部瑪利亞與韓國 JUDY 降臨　憲哥大喜：要做什麼都可以！

1小時前0

91歲「香港鬼后」羅蘭驚傳離巢！消失TVB官網…曾言：不工作腦會退化

1小時前20

i-dle為香港改燃燒歌詞！雨琦、舒華避唱「good thing」胸前細節超暖

1小時前20

李珠珢限定會30粉絲　隔窗互動一樣可以寵粉

1小時前65

港大火奪128命全城哀悼！楊千嬅紅館演唱會照唱…網轟：眼中只有錢

2小時前5

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

讀者迴響

熱門新聞

  1. 邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！
    3小時前1212
  2. 邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了
    19小時前282
  3. 謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警
    2小時前5
  4. 濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」
    4小時前4028
  5. 「張君雅小妹妹」結婚了！
    19小時前4021
  6. AV女優當小三　悄悄引退消失
    21小時前189
  7. 陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了
    18小時前4
  8. 霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮　兩大男神同框
    3小時前615
  9. 家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」
    15小時前289
  10. 甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」遭陸網炎上
    15小時前2655
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合