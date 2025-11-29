ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金鐘影后六月韌帶撕裂近況曝光！硬撐相挺　陳亞蘭率隊捐12萬賑災

記者蕭采薇／台北報導

金鐘影后六月驚傳受傷！她日前因打羽球造成韌帶撕裂，目前仍處於復原期，但為了公益，29日仍堅持負傷上陣。她受台師大GF-EMBA校友會理事長、金鐘視帝陳亞蘭之邀，參與第四屆「公益愛行腳‧徒步環寶島」活動，展現驚人毅力與善心。

▲金鐘影帝陳亞蘭（右）與金鐘影后六月皆為臺師大GF-EMBA校友。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

▲金鐘影帝陳亞蘭（右）與金鐘影后六月皆為臺師大GF-EMBA校友。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

六月雖然帶傷，但表示能盡一己之力幫助需要協助的團體，是一件極具意義的事情。談及負傷仍要力挺陳亞蘭，她坦言十分感動：「亞蘭姐一直是我非常敬重的前輩，在師大GF-EMBA更是我心中的榜樣。能與正能量滿滿的她同行，是極大的榮幸。」她也期許自己未來能像學姐一樣，將公益精神與專業學習同時推進。

▲金鐘影帝陳亞蘭（右）與金鐘影后六月皆為臺師大GF-EMBA校友。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

▲陳亞蘭（右）與六月（左）為公益愛行腳活動最年輕「小勇士」送上祝福。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

陳亞蘭此次率領近40位校友響應，並特別捐出12萬元給世界展望會，用於支持花蓮光復鄉的災後重建。這是她第三次參與徒步，她笑說自己的代表作《嘉慶君遊臺灣》就是走入民間，徒步環島同樣非常「接地氣」，雖然工作忙碌沒空鍛鍊體能，但為了善事一定堅持：「我們臥虎藏龍，不只有金鐘視帝、影后，還有各領域精英，盼能拋磚引玉。」

▲金鐘影帝陳亞蘭（右）與金鐘影后六月皆為臺師大GF-EMBA校友。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

▲金鐘影后六月（左）韌帶撕裂傷，仍現身公益愛行腳活動，右為陳亞蘭。（圖／臺師大GF-EMBA提供）

活動中還有溫馨插曲，陳亞蘭遇見挑戰23天徒步的「小勇士」宸鍹與其父親，特地送上鼓勵。看到小朋友用腳步堅持善意，陳亞蘭深受觸動感性表示：「行善從來不是明星的力量，而是大家願意一起走。行善不是口號，它需要腳步，每走一步，就能替這個社會再發一點光。」

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

ETtoday星光雲

