5月大女嬰手術「微創變開胸」身亡　超模何穗演藝圈第一人聲援

記者蔡宜芳／綜合報導

寧波一名五個月大的女嬰「小洛熙」日前在市立婦兒醫院接受手術後不幸離世，家屬質疑術前診斷不當並公開檢舉，引發網友熱議，當地衛健委也成立調查組介入處理。而國際超模何穗不久前才證實當媽，身為人母的她，也站出來替小洛熙的家人發聲。

▲何穗為小洛熙的醫療事故發聲。（圖／翻攝自微博、何穗小紅書）

何穗29日凌晨在小紅書發文，引用《魯冰花》的歌詞，改寫道：「天上的星星不說話，地上的媽媽想娃娃。」並附上標籤「小洛熙」、「洛熙媽媽」、「生命無法承受之痛」，成為首位公開聲援小洛熙醫療糾紛的名人，也將小洛熙的悲劇推向了公眾的視野，引網友紛紛評論「只有媽媽能共情媽媽」、「何穗我的女神，謝謝妳為小洛熙發聲」。

▲何穗聲援。（圖／翻攝自小紅書／何穗）

此前，小洛熙在寧波大學附屬婦女兒童醫院做身體檢查後，被醫生診斷出心臟有問題，需要接受「早產兒圓孔未閉合縫合手術」，醫生還強調只是三小時的微創手術，也不會影響寶寶的發育。

然而，實際手術時間卻歷時七小時，小洛熙被做了全身麻醉加上體外循環，並在手術過程中，因血管被誤縫導致大出血。過程中，院方並未通知家屬，隨後更隱瞞真實情況，私自進行二次手術，並替小孩打強心針，聲稱手術成功。

根據小洛熙家屬指控，醫生在術前並未如實告知手術的風險，而實際進行的「開胸手術」，與術前溝通的「腋下微創手術」根本是兩回事。目前該醫師已被停診，家屬現正著手申請醫學鑑定，院方則表示將全力配合調查。

▲何穗在10月公開承認和男星陳偉霆育有一個孩子。（圖／翻攝自微博／何穗）