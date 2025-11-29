邱澤、許瑋甯婚禮誓詞全文！「我愛妳至死不渝」哽咽：有妳才是家

記者陳芊秀／綜合報導

邱澤、許瑋甯昨日（28）晚間於台北文華東方酒店舉辦婚宴，到場親友更有許多明星前來祝福，讓現場宛如三金頒獎禮。而小倆口的婚禮誓詞讓人直呼感動。

▲邱澤、許瑋甯婚禮誓詞感動眾人。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

邱澤婚禮誓詞

據《中國時報》報導，邱澤、許瑋甯在台上面對面，各自手上拿的白色卡片，他先緩緩說出婚禮誓詞：「小朋友，很開心我們能夠變成彼此的小朋友，在對方的面前，毫無保留地作自己，一起看著某一部電影、哭到眼睛腫起來，為了一些無聊的事情笑到肚子很痛，一起看這個世界的每一個風景、一起理解所有未知的事物，每一分、每一秒我都覺得很幸福。」

「我的小時候，搬了很多次的家，後來打排球、進球隊、開始住校，後來當演員開始工作，劇組去哪，我就去哪，就這麼過著日子，直到遇見了妳。看到妳跟家人的相處，我才開始對家有了想像，原來不是在哪裡，而是有了彼此就是家，有了在乎的人才是家。」

「寶寶來到這個世界上，我希望他全部都像你，我希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣。婚姻是承諾、是陪伴，我會牽著妳的手直到世界的盡頭、直到我們化成灰燼，我依然會在你身邊。我希望下輩子我經過妳身邊的時候，妳可以認出我。我會照顧妳、陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝。」而許瑋甯聽到一半已經摀著卡片流淚，更在邱澤說完誓詞後忍不住親吻老公，台下響起了掌聲。

許瑋甯婚禮誓詞

許瑋甯透過婚禮誓詞說出自己為邱澤動心的原因。她說道：「我的小朋友，你第一次打動我的時候，是因為我們擁有好多本一樣的書。第二次打動我，是你把小音響放在口袋裡，我們邊聽歌邊走了好久的路，久到我們渴了，要買水的時候，發現彼此口袋都沒有錢，但是我們還是決定繼續走下去。第三次打動我，是你直接問我說：『你想做我的女朋友嗎？』最終極的動心，是有一次工作結束，你知道我怕冷，你從樓下燒了熱水，跑上跑下的幫我放了一整個浴缸，讓我取暖。你把我家人的事、朋友的事都當成自己的事，希望可以幫上忙。你讓我看到肩膀，愛屋及烏。」

「我喜歡和你相處的時光，習慣不管到哪裡，你都牽著我的手。我喜歡你看著我的眼神，尤其是每次我拿起麥克風唱歌，你都很開心的認真在捧我的場。我喜歡一起煮菜彼此聊天的時光，喜歡我們一起煮菜，一起講一些只有我們聽得懂的語言，這些美好的時光是因為你才有意義。跟你在一起時，時間真的過得太快了，一轉眼，我們已經有了寶寶。我喜歡你在我懷孕的時候，每天都稱讚我可愛漂亮的貼心。我想要好好把握和你在一起的日子，謝謝你願意把我的家人當作自己的家人，常常跟我弟弟妹妹聊天，以後麻煩你多多照顧了。我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。」