MAMA／Rosé奪年度歌曲！　ENHYPEN奪大賞台上痛哭：最棒5週年禮物

南韓一年一度音樂盛事2025 MAMA Awards睽違7年回到香港舉辦，28日舉辦頒獎典禮第一天活動，本屆大賞四項之一「年度歌曲」由天團BLACKPINK成員Rosé的歌曲〈APT.〉奪得，另一項大賞「年度粉絲選擇」則是由ENHYPEN奪得，他們出道近5年以來首次奪大賞，梁禎元哭著大喊「ENGENE」，情緒激動。

Rosé所創作的歌曲〈APT.〉紅遍全球，28日一舉拿下2025 MAMA Awards「年度歌曲大賞」，她雖沒辦法親臨現場領獎，但透過影片表達感言：「獲得這樣很大的獎，係謝喜歡我的粉絲，完成以前，火星人，我們得到年度歌曲了！」

場上，另一項大賞「年度粉絲選擇」則是由ENHYPEN奪得，梁禎元一上台就大喊粉絲名字「ENGENE」，情緒激動，並感謝：「真的很謝謝我們的粉絲ENGENE，心情無法用言語表達，謝謝給我們這麼帥氣的獎，還有謝謝製作人房時爀。」

朴成訓也難得感性：「看到禎元哭，我也想哭了，但我有忍住，2天後就是我們的5週年，這就像是粉絲送我們的5週年禮物，謝謝MAMA、謝謝Mnet，我們與粉絲5年來累積很多回憶。」最後金善禹啜泣致謝：「一被喊到名字就哽咽了，我心想我是可以站在這個位置上的人嗎，也想到我們一路走過來的道路，這個獎就像是給我們這一路走來的回報。」他哭到無法講下去，情緒激動。

他們最後承諾會用更好的音樂報答粉絲，繼續做夢、繼續往前進，深情告白粉絲一路以來的陪伴，還有成員之間互相扶持的革命情感，第一日頒獎典禮完美落幕。