《當男人》還沒殺青！媒人團看邱澤、許瑋甯婚禮「根本劇照」　認證私下超甜

記者蕭采薇／台北報導

娛樂圈年度盛事！邱澤與許瑋甯28日，在臺北文華東方酒店舉辦的世紀婚禮。兩人定情作《當男人戀愛時》導演殷振豪、監製程偉豪與出品人金百倫也一起出席送上祝福。殷振豪笑說：「我覺得很感動，好像還沒殺青，還繼續在台上拍，看婚紗照好像劇照。」

▲《當男人戀愛時》（左起）監製程偉豪、導演殷振豪、監製金百倫，以「媒人」身份出席邱澤和許瑋甯婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

至於拍攝時是否已有些端倪，殷振豪透露：「他們很認真演戲，我也很痛苦的在導戲，所以我真的看不出來。」金百倫則欣慰表示「剛剛我們在旁邊還互相打氣說，好像這些年做對了點什麼，好像有點貢獻。」

▲邱澤和許瑋甯在文華東方酒店舉辦婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

程偉豪坦言：「我覺得他們非常厲害，都是非常好的演員，同時也都很善良，是非常好的人，私底下也非常甜蜜，我覺得他們的結合，聽到他們有情人終成眷屬，真的非常感動，覺得很開心。」而身為媒人是否有坐大位？金百倫笑說：「因為每個位子都超大，我們還在驚嚇中。」

