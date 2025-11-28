MAMA／RIIZE奪獎表情嚴肅　Anton罕見全文講「廣東話」哀悼獲讚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度音樂盛事2025 MAMA Awards睽違7年回到香港舉辦，由於活動開演前兩天，香港宏福苑發生大火意外，頒獎典禮取消紅毯，就連藝人也全穿上黑色為主的服裝致意，盼望不再有更多傷亡。稍早，RIIZE榮獲Fans' Choicer獎項，Anton透過廣東話哀悼，「致給他們最真心的關懷與安慰」。

▲▼RIIZE獲獎表情嚴肅，Anton罕見講廣東話哀悼。（圖／翻攝自MyVideo）



RIIZE奪得Fans' Choicer獎項，元彬為首先向粉絲、工作人員致上謝意，緊接著，Anton表情沉重站出來，他拿出寫好的講稿，用廣東話哀悼，「各位觀眾你們好，現在有很多人在經歷沈重的時間，我們會以平和的心情接下這個獎，明白他們需要支持和力量，致給他們最真心的關懷與安慰。」

香港惡火意外來得突然，得獎團體全部在發表感言前，全都率先對於罹難者致意，節目正式開始前，也特別打上「2025 MAMA AWARDS 對於在香港火災事故中罹難的人們致上深切哀悼。」

本屆MAMA分為兩天舉辦，第一天歌手、團體卡司找來YEONJUN 、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS共襄盛舉。2025 MAMA Awards可在MyVideo觀看直播。