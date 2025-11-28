婚禮就在小鬼冥誕！　許瑋甯感性認「冥冥中的安排」：我覺得他有來

記者蕭采薇／台北報導

邱澤、許瑋甯將於28日晚間於臺北文華東方酒店舉辦婚宴，嘉賓眾星雲集，席開超過40桌。不過這天也是許瑋甯高中同學、人生摯友小鬼（黃鴻升）的冥誕，許瑋甯感性的說：「對我來說是緣份和天意，看場地的時候，剛好這時間有空檔。像是冥冥之中安排，所以我開心，我覺得他有來參與。」

▲邱澤、許瑋甯舉辦婚宴，正好是好有小鬼冥誕當天。（圖／記者黃克翔攝）

當日現場邀請超過430名賓客，不過也有無法前來的好友，許瑋甯說：「周興哲有行程沒辦法來，他努力過了，不過他太太會代表出席。Eric（周興哲）有說會來賠『醉』。」

終於步入禮堂，邱澤、許瑋甯受訪時被問到婚禮誓詞，笑說還要再整理一下。但許瑋甯仍真摯的說：「我很謝謝有他。」邱澤則說：「當我不知道該怎麼辦的時候，謝謝她都在我身邊。」

這場演藝圈盛事，嘉賓自然也是重量級。包括陶晶瑩、陳怡蓉、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、蔡詩芸、王陽明等，兩人的媒人導演程偉豪和監製金百倫也是座上賓。此外，春風、關穎、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、陳意涵、謝盈萱和9m88，都會到婚禮現場送上祝福。

▲小鬼是許瑋甯的高中好友，更是她的人生摯友。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

邱澤、許瑋甯婚禮堪稱「三金等級」，不只賓客是重量級，場地也選在每年金馬舉辦午宴和惜別酒會的文華東方酒店，處處都顯現出這對新人對於這場人生大事的重視與品味。