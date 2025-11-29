《左撇子女孩》角逐奧斯卡最佳外語片　用iPhone捕捉台灣在地生活風景

文／人物誌

臺灣、美國、英國、法國合拍電影《左撇子女孩》，由鄒時擎導演執導，葉子綺、蔡淑臻、馬士媛主演。作為鄒時擎執導的首部長片，便入選坎城影展影評人週、多倫多影展、釜山影展、羅馬電影節等，在第62屆金馬獎亦拿下九項入圍，並將代表臺灣角逐「第98屆奧斯卡最佳國際影片」，獲得各方肯定的《左撇子女孩》，已於今年10月31日全臺上映。

▲《左撇子女孩》將代表臺灣角逐「第98屆奧斯卡最佳國際影片」。（圖／光年映畫Light Year Images官方臉書專頁，下同）



鄒時擎攜手《艾諾拉》奧獎導演西恩貝克，用懵懂視角窺探大人世界的複雜

[廣告]請繼續往下閱讀...

《左撇子女孩》講述單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾），與兩個女兒一同搬回臺北展開新生活，女兒分別是年紀21歲性格叛逆的宜安（馬士媛飾），與年僅5歲懵懂乖巧的妹妹宜靜（葉子綺飾）。為了償還家中負債，淑芬在臨江街夜市經營麵攤、宜安在檳榔攤打工，經濟拮据讓家庭氣氛只有緊張與不安，在此氛圍成長的宜靜，用純真的視角，穿梭在大人的言語暴力與謊言之間，也一步步揭穿家庭秘密。

《左撇子女孩》共同編劇、監製，為曾以《艾諾拉》橫掃奧斯卡的導演西恩貝克（Sean Baker）擔任，金馬62與鄒時擎一同入圍「最佳原著劇本」、「最佳剪輯」，兩人自2004年以來便有多次合作經驗，如今再次合作，一同用鏡頭下的畫面，講述屬於臺北家庭的故事。

演出宜安一角入圍「最佳新演員」的馬士媛，是導演鄒時擎在Instagram上親自尋覓的寶藏新人，首次出演便是與名導合作的劇情長片，起初甚至懷疑有詐而不敢輕信；馬士媛為了與童星出身的葉子綺培養默契，透過一同生活的方式建立對彼此的熟悉度，也努力學習包檳榔的技巧，以如實呈現「檳榔西施」的角色。

用iPhone捕捉臺灣的生活風景，刻畫母女三人的人生難題

鏡頭下的臺北不是紙醉金迷的繁華，導演以一部iPhone走入在地人的舊社區大樓、臨江街通化夜市、吉林路旁的檳榔攤，沒有影展競賽電影為追求藝術而生的距離感；再加上臺灣長輩對於左撇子的偏見、不明言道出的重男輕女，導演藉宜靜成長時面對的純真可愛，以詼諧的一面刻畫屬於兩世代家人的困境。

不同世代的女性有各自的難題面對，淑芬自願背負前夫的債務而遭原生家庭冷落、宜安因為難啟齒的原因而錯失學習機會，偽裝堅強實則難掩自卑、年幼的宜靜則因家庭功能的缺失而陷入迷惘，透過傷疤的揭露，即便造成大家庭的傷害難以復原，卻也使母女三人擁有修復關係的機會，在家庭生活中找回久違的笑容。

延伸閱讀

【金馬 62】潘客印《我家的事》問鼎新導演，曝男女主配角全入圍關鍵：他們向彼此丟了最好的球



【金馬 62】從「想變成劉德華」到 2 座金鐘在握，藍葦華靠「表演即生活」成就影帝之路



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。