港男星才籌到百萬醫療費救妻　「她20天後不治病逝」8年婚天人永隔

記者蔡宜芳／綜合報導

香港演員海俊傑因在多部TVB劇集中飾演反派角色，被觀眾所熟知。他於8日曾公開求助外界幫忙募資妻子莫家慈的移植手術費，沒想到募得百萬醫療費才過了19天，莫家慈便傳出病逝的噩耗。

▲海俊傑和老婆莫家慈的感情相當好。（圖／翻攝自微博／海俊傑 Gabriel）

根據港媒《香港01》報導，莫家慈原是明星化妝師，她和海俊傑在2017年攜手步入禮堂，感情相當融洽。怎料，才成為夫妻不過8年，莫家慈27日晚間卻因急性肝衰竭，不幸在廣州離世，夫妻倆從此天人永隔。而海俊傑目前則尚未對此發聲，外界也相當擔心他的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲海俊傑日前才為妻子籌到百萬醫療費。（圖／翻攝自Instagram／gabrielocean1117）

此前，海俊傑拍片痛哭求助，表示妻子的醫療費已經超出自己的負擔範圍，但因愛妻病情危急、必須在2天內動手術，他才決定公開請求募資。後來，他也受到各路名人好友及網友的支持，包括古天樂、曾志偉等人，順利在36小時內便籌得港幣80萬（約新台幣360萬元）的善款。然而儘管籌款迅速，最終仍未能挽回莫家慈的生命，令人不勝唏噓。