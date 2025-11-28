KIRE才剛登英國音樂節　合體「小瑞莎」替浪浪發聲

記者蔡琛儀／台北報導

KIRE與曾被封為「小瑞莎」的台英混血女星裴頡，近期以自身影響力投入流浪動物公益，盼透過分享與呼籲帶動更多人關注浪浪照護。舞台上散發強烈風格的KIRE，私下卻意外溫柔，特別是面對毛孩時格外細膩，他透露自己與兩隻貓生活，最近更領養黑犬Hades，甚至為了多陪牠搬到新家，他相信每個生命都值得被溫柔對待，希望用行動守護需要幫助的人與動物。

▲▼KIRE、裴頡擔任浪浪公益推薦官。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

今年完成世界巡迴的KIRE，更以華語男歌手第一人之姿登上英國BST Hyde Park音樂節，他回憶當下並非想證明什麼，而是想享受舞台、分享音樂，也從海外觀眾熱情中找到創作靈感。至於跨年演出安排，他賣關子表示：「準備好會告訴大家」。談到粉絲，他坦言放眼國際不容易，但支持始終是最大動力，盼用音樂與公益傳遞溫度，讓愛從舞台延伸到社會。

裴頡則形容投入公益對她意義重大，她從小就熱愛動物，甚至曾夢想成立流浪狗基金會，今年因有餘裕參與更多回饋行動，讓她感覺實現童年願望。家裡的黑貴賓Winnie是她的心頭肉，她笑說自己「九成是狗派」，因為狗在情感交流上純粹而直率。而裴頡也將推出個人單曲、正式踏入戲劇圈，挑戰更多作品。同時，她正籌備新品牌，希望把健康、愛與正能量帶給更多人。