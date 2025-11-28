記者潘慧中／綜合報導

香港大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，目前至少造成94人死亡、76人受傷。然而，正當網友都在關心後續的救援進度，藝人也陸續轉發相關資訊時，港星王喜在社群網站的發文卻引發一波爭議。

▲王喜PO文引發爭議。



王喜27日連續在Instagram上傳4篇貼文，內容包括「《宏福苑災難》的後遺症，就是建物高度低於40公尺的房東可以放心加租。補充：我會」、「《宏福苑災難》證明目前沒有任何滅火技術、設備或理論，能在雲梯到不了的高度（40公尺）發揮作用。」

▲▼王喜認為這次事件顯示雲梯無法抵達的40公尺高度。



不只這樣，王喜還PO：「《宏福苑災難》的2000名災民，臨時入住哪一間五星級酒店？」、以及「《宏福苑災難》的調查，應該檢視最後一次消防巡查報告、工程進度與合法外勞人數是否一致，以及指揮疏散的過程」。

▲▼王喜接連發文抒發心聲。



其中最具爭議的是，王喜提出「《宏福苑災難》的後遺症」，聲稱房子高度低於40公尺以下的房東「可以放膽加租」，甚至直言「我會」。此言一出，網友紛紛留言痛批：「你有反社會人格嗎？」「長這麼大了，居然在這種時候講這種話？」「覺得很好笑還是覺得自己很幽默？」「你是不是連香港人都一起得罪了？」

▲王喜。



只不過，王喜仍持續發文，探討現有滅火技術的限制、災民安置方式以及火災調查方向。他質疑目前的滅火能力，認為這次事件顯示雲梯無法抵達的40公尺高度，「滅火技術幾乎發揮不了作用」，並呼籲調查應著重於最後一次消防巡查報告、工程進度是否符合規範、合法外勞人數是否合理，以及指揮現場疏散的方式。