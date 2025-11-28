全港變黑白！迪士尼、電視台換LOGO悼宏福苑惡火　《愛回家》停播

記者陳芊秀／綜合報導

香港大埔宏福苑26日發生5級大火，截至28日早上7點，累計94人死亡，76人受傷。娛樂圈也全面低調致哀，除了多項活動宣布延期外，多家主要電視台與娛樂機構的官方社群平台，將原本色彩繽紛的LOGO換成黑白。其中人氣電視劇《愛．回家之開心速遞》因故暫停播出，也引發討論。

▲全港變黑白哀悼！香港迪士尼換LOGO。（圖／翻攝自臉書）

包括香港電視廣播有限公司（TVB，通稱無綫電視）、香港電台（RTHK）、ViuTV將社群平台大頭照換上黑白LOGO，香港迪士尼樂園、英皇集團的官方粉專英皇娛樂大頭照均已換成黑白配色。TVB相關社群網站全換上黑白LOGO，ViuTV更發布了一張維多利亞港的黑白照片，上頭寫著「天佑香港」四字，簡短卻深刻地傳達了對這座城市與受災民眾的祈福之意。香港電台除了更換黑白LOGO外，也上傳了一張黑白的幼苗插畫，寓意在傷痛中仍保有重生的希望。

▲香港多家電視台換LOGO。（圖／翻攝自臉書）

▲ViuTV「天佑香港」。（圖／翻攝自臉書）



▲英皇集團旗下粉專換LOGO。（圖／翻攝自臉書）



▲英皇集團發文哀悼。（圖／翻攝自臉書）



由於宏福苑大火救災行動仍持續進行，TVB調整節目內容，長壽情境喜劇《愛回家之開心速遞》暫停播出，網友反應兩極，有人認為「任何娛樂性的節目應該暫停」、「愛回家真係要停，依家一d都唔好睇（《愛回家》真的要停，現在一定都不好收看）」、「應該不好再做愛回家」。也有人難過表示「還我愛回家」，還有網友建議電視台應該舉辦群星慈善賑災活動。

▲TVB調整節目，《愛回家》暫停播出。（圖／翻攝自臉書）