ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

何如芸離婚3年「要去談戀愛了」
超愛美星座Top 3 公開
張庭瑚演林家正「黏鬍子2小時」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳怡蓉 薛博仁 鍾潔希 蔣萍 關穎 BoBo 尹莉 曹寶兒

人在台灣心在痛！柯煒林盯香港火災新聞　嘆「有人不講人話」：聽到火滾

記者蕭采薇／台北報導

香港大埔宏福苑發生5級火災，截至27日晚間8時，死亡人數已上升至65人，以及超過200人失聯。來台參加金馬獎，以及宣傳主演新片《大濛》的香港演員柯煒林，雖身在異鄉，卻心繫香港，心痛又無奈表示：「新聞裡有的人不講人話，聽到火滾（生氣）。」

▲▼第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，大濛/柯煒林(男主角/頒獎人)。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯煒林來台參加金馬獎和宣傳主演新片《大濛》，身在異鄉卻心繫香港。（圖／記者林敬旻攝）

柯煒林在貼文中以「小時候常聽老師說香港是個福地，四季分明，沒有天災。嗯，香港沒有天災。」開頭，這兩句看似平淡的文字，卻蘊含著對這場突如其來的災難的巨大反諷與無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言身在台灣，只能透過新聞、Threads和Telegram關注事件進展，字裡行間透露出「無力」的焦慮感。柯煒林寫道：「新聞裡有的人不講人話，聽到火滾（生氣）。很好，棱角沒被磨掉，憤怒潛藏更深。」

▲柯煒林對香港大火發聲。（圖／翻攝自IG）

▲柯煒林對香港大火發聲。（圖／翻攝自IG）

柯煒林也透露，這場悲劇勾起了他許多回憶，並寫道：「昨晚夢回很多畫面，原來大家都沒有忘記，謝。」表達對過去事件的感觸，也暗示了香港人面對災難時，那份團結與互助的精神始終存在。他也呼籲：「請大家持續關注，莫失莫忘。」

最後，柯煒林向在火災中犧牲的何偉豪先生以及所有香港消防員致以崇高敬意，並祈願：「願死者安息，願傷者平安，失散家人早日團聚。」他更以一句「好肉麻但真的好愛你們，香港人。」作結，表達了對香港這片土地及所有港人的深厚情感與愛意。

▲電影《大濛》集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出。（圖／華文創提供）

▲電影《大濛》集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林。（圖／華文創提供）

柯煒林主演的史詩巨作《大濛》，先前橫掃金馬五項大獎，口碑場更是賣座又叫好，被觀眾形容為「一生必看的國片！」散場時幾乎人人哭紅著眼離席。

▲電影《大濛》集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出。（圖／華文創提供）

▲電影《大濛》中，歌手9m88有精彩演出。（圖／華文創提供）

關於電影配樂，導演陳玉勳也分享，電影主題曲《大濛的暗眠》是他近年最深刻的創作，不僅歷經多次改動、趕在最後關頭才完成錄製。他也親自嘗試撰寫台語歌詞，對配樂盧律銘笑說：「阿銘師，我們什麼都沒有，只有才華，就自己寫吧！」最終完成的《大濛的暗眠》，連同原聲帶皆送往英國倫敦傳奇錄音室Abbey Road Studios進行鬼斧神工的母帶製成，完美呈現電影情感與氛圍。

▲電影《大濛》集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出。（圖／華文創提供）

▲電影《大濛》網羅剛獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出。（圖／華文創提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

大濛金馬影展方郁婷柯煒林9ｍ88曾敬驊陳玉勳

推薦閱讀

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

11/26 13:59

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

8小時前

王陽明爆健康亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

王陽明爆健康亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

9小時前

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

15小時前

演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚崩了

演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚崩了

19小時前

律師媽也遭詐千萬！女兒整理遺物驚見「8位數歸零」　淚揭詐團3年佈局

律師媽也遭詐千萬！女兒整理遺物驚見「8位數歸零」　淚揭詐團3年佈局

6小時前

林心如49歲美成這樣！曬國中照「驚見大咖男星」　現場甜閃霍建華

林心如49歲美成這樣！曬國中照「驚見大咖男星」　現場甜閃霍建華

8小時前

嘻小瓜被酸「最沒資格拿TWICE公關票」　他曝內幕回應：用行動支持

嘻小瓜被酸「最沒資格拿TWICE公關票」　他曝內幕回應：用行動支持

7小時前

短劇男神官宣戀情！健身片最後一秒「被她拍屁股」洩愛…女友超辣

短劇男神官宣戀情！健身片最後一秒「被她拍屁股」洩愛…女友超辣

13小時前

金宇彬、申敏兒喜帖曝光！　「1細節超有愛」15年造型師獻祝福

金宇彬、申敏兒喜帖曝光！　「1細節超有愛」15年造型師獻祝福

4小時前

瑀熙遊美國又出事！　「毛帽、耳環憑消失在飯店」她曝疑點

瑀熙遊美國又出事！　「毛帽、耳環憑消失在飯店」她曝疑點

5小時前

雪碧曝整形後遺症「像針插眼睛裡」　慘況曝光崩潰喊：受不了

雪碧曝整形後遺症「像針插眼睛裡」　慘況曝光崩潰喊：受不了

4小時前

熱門影音

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》

KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》
「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD
凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！
任達華跌倒

任達華跌倒
楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

林美貞回春大方認「動刀除眼袋手術」　 恢復超快笑：連家人都不知道

林美貞回春大方認「動刀除眼袋手術」　 恢復超快笑：連家人都不知道

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

看更多

【黃仁勳快閃來台】現身花娘小館與員工餐敘　四平街爆買蜜餞

即時新聞

剛剛
剛剛
41分鐘前0

人在台灣心在痛！柯煒林盯香港火災新聞　嘆「有人不講人話」：聽到火滾

4小時前21

金宇彬、申敏兒喜帖曝光！　「1細節超有愛」15年造型師獻祝福

4小時前40

雪碧曝整形後遺症「像針插眼睛裡」　慘況曝光崩潰喊：受不了

4小時前31

劉雨柔挑戰無後援帶女兒8天　「忙到半夜才能休息」吐心聲：好累

5小時前0

何如芸離婚3年放話「要去談戀愛了」　曝2兒子真心話：責任完結

5小時前41

蕾菈臉書疑遭酸民攻擊　火大開轟：嘴巴不知道在臭什麼

5小時前54

瑀熙遊美國又出事！　「毛帽、耳環憑消失在飯店」她曝疑點

6小時前72

律師媽也遭詐千萬！女兒整理遺物驚見「8位數歸零」　淚揭詐團3年佈局

6小時前30

aespa捐200萬助香港！　寧寧發聲祈福：願一切平安

7小時前30

嘻小瓜被酸「最沒資格拿TWICE公關票」　他曝內幕回應：用行動支持

讀者迴響

熱門新聞

  1. 她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導
    11/26 13:596
  2. 瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面
    8小時前309
  3. 王陽明爆身體亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適急做檢查
    9小時前810
  4. 「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！
    15小時前5428
  5. 朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」
    19小時前2423
  6. 律師媽也遭詐千萬！8位數歸零
    6小時前142
  7. 林心如49歲美成這樣！
    8小時前183
  8. 嘻小瓜被酸「最沒資格拿TWICE公關票」曝內幕
    7小時前6
  9. 短劇男神官宣戀情！健身片最後一秒「被她拍屁股」洩愛
    13小時前2
  10. 金宇彬、申敏兒喜帖曝光「1細節超有愛」
    4小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合