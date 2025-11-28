人在台灣心在痛！柯煒林盯香港火災新聞　嘆「有人不講人話」：聽到火滾

記者蕭采薇／台北報導

香港大埔宏福苑發生5級火災，截至27日晚間8時，死亡人數已上升至65人，以及超過200人失聯。來台參加金馬獎，以及宣傳主演新片《大濛》的香港演員柯煒林，雖身在異鄉，卻心繫香港，心痛又無奈表示：「新聞裡有的人不講人話，聽到火滾（生氣）。」

▲柯煒林來台參加金馬獎和宣傳主演新片《大濛》，身在異鄉卻心繫香港。（圖／記者林敬旻攝）



柯煒林在貼文中以「小時候常聽老師說香港是個福地，四季分明，沒有天災。嗯，香港沒有天災。」開頭，這兩句看似平淡的文字，卻蘊含著對這場突如其來的災難的巨大反諷與無奈。

他坦言身在台灣，只能透過新聞、Threads和Telegram關注事件進展，字裡行間透露出「無力」的焦慮感。柯煒林寫道：「新聞裡有的人不講人話，聽到火滾（生氣）。很好，棱角沒被磨掉，憤怒潛藏更深。」

▲柯煒林對香港大火發聲。（圖／翻攝自IG）

柯煒林也透露，這場悲劇勾起了他許多回憶，並寫道：「昨晚夢回很多畫面，原來大家都沒有忘記，謝。」表達對過去事件的感觸，也暗示了香港人面對災難時，那份團結與互助的精神始終存在。他也呼籲：「請大家持續關注，莫失莫忘。」

最後，柯煒林向在火災中犧牲的何偉豪先生以及所有香港消防員致以崇高敬意，並祈願：「願死者安息，願傷者平安，失散家人早日團聚。」他更以一句「好肉麻但真的好愛你們，香港人。」作結，表達了對香港這片土地及所有港人的深厚情感與愛意。

▲電影《大濛》集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林。（圖／華文創提供）



柯煒林主演的史詩巨作《大濛》，先前橫掃金馬五項大獎，口碑場更是賣座又叫好，被觀眾形容為「一生必看的國片！」散場時幾乎人人哭紅著眼離席。

▲電影《大濛》中，歌手9m88有精彩演出。（圖／華文創提供）



關於電影配樂，導演陳玉勳也分享，電影主題曲《大濛的暗眠》是他近年最深刻的創作，不僅歷經多次改動、趕在最後關頭才完成錄製。他也親自嘗試撰寫台語歌詞，對配樂盧律銘笑說：「阿銘師，我們什麼都沒有，只有才華，就自己寫吧！」最終完成的《大濛的暗眠》，連同原聲帶皆送往英國倫敦傳奇錄音室Abbey Road Studios進行鬼斧神工的母帶製成，完美呈現電影情感與氛圍。

▲電影《大濛》網羅剛獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出。（圖／華文創提供）