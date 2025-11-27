試鏡嗆「玉米就是我」！ 陳泰河173cm演林昱珉　導演服了：自信補足身高差

記者蕭采薇／台北報導

以十二強奪冠故事改編的電影《絕勝》（Team Fantastic），27日於樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會，並公布備受矚目卡司。已經受到「金穗獎」和「台北電影節」肯定的演員陳泰河，在片中飾演投手林昱珉。雖然身高僅173公分，和180公分的林昱珉有段差距，但他試鏡時的表現，讓導演直呼：「他那個自信就是玉米本人的身高！」

▲電影《絕勝》四位新卡司，胡智強（左起）飾演陳柏青、宋柏緯飾演陳傑憲、張庭瑚飾演林家正、陳泰河飾演林昱珉。（圖／瀚草文創提供）

陳泰河從原本的右投練成左投，他說：「我在家裡會持續甩襪套，讓投球的慣性更順暢，同時劇組也有營養師和重訓師，讓我們的體型更接近球員一點。」導演王維明和姜瑞智透露，試鏡時陳泰河直接說：「玉米就是我啊！」、「我相信等等我走出這裡，你們就會打給我！」自信的態度讓他們印象深刻，果然順利拿到角色。

▲電影《絕勝》陳泰河的自信，是最後拿到角色的關鍵。（圖／瀚草文創提供）



屏除身高外，陳泰河原本外型就與林昱珉十分相似，讓他自豪的說：「片中相似度大概有99％。」導演王維明則表示，一開始就決定：「身高和長相要變次要，表演的決心是第一。」而陳泰河曾在學生劇展《青春的回擊殺球》飾演桌球選手的陳泰河，這次在《絕勝》中飾演王牌左投「玉米」林昱珉，他坦言，這是自己第一次演出有原型人物的角色，接到角色時既興奮又緊張。

▲台北電影節「非常新人」陳泰河，飾演王牌左投「玉米」林昱珉。（圖／瀚草文創提供）

由於陳泰河慣用右手，而林昱珉是左撇子，「最困難的就是『左投』，雖然有些不適應，但我知道自己必須和左手培養感情，才能更好接近林昱珉一角。」為了改掉身體原有的慣性，重新建立動作模式，陳泰河刻意養成使用左手的習慣，「我日常開始會下意識用左手做事，像是吃飯、拿東西等任何事物，練習到現在，我已經能做到左右開攻了！」