ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

丁噹高雄開唱「重磅嘉賓是他」
明後天清晨低溫探14度
瑤瑤韓住宿遇房東擅自闖入
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳怡蓉 薛博仁 鍾潔希 蔣萍 關穎 BoBo 尹莉 曹寶兒

試鏡嗆「玉米就是我」！ 陳泰河173cm演林昱珉　導演服了：自信補足身高差

記者蕭采薇／台北報導

以十二強奪冠故事改編的電影《絕勝》（Team Fantastic），27日於樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會，並公布備受矚目卡司。已經受到「金穗獎」和「台北電影節」肯定的演員陳泰河，在片中飾演投手林昱珉。雖然身高僅173公分，和180公分的林昱珉有段差距，但他試鏡時的表現，讓導演直呼：「他那個自信就是玉米本人的身高！」

▲電影《絕勝》四位新卡司，胡智強（左起）飾演陳柏青、宋柏緯飾演陳傑憲、張庭瑚飾演林家正、陳泰河飾演林昱珉。（圖／瀚草文創提供）

▲電影《絕勝》四位新卡司，胡智強（左起）飾演陳柏青、宋柏緯飾演陳傑憲、張庭瑚飾演林家正、陳泰河飾演林昱珉。（圖／瀚草文創提供）

陳泰河從原本的右投練成左投，他說：「我在家裡會持續甩襪套，讓投球的慣性更順暢，同時劇組也有營養師和重訓師，讓我們的體型更接近球員一點。」導演王維明和姜瑞智透露，試鏡時陳泰河直接說：「玉米就是我啊！」、「我相信等等我走出這裡，你們就會打給我！」自信的態度讓他們印象深刻，果然順利拿到角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲世界棒球十二強賽總冠軍電影《絕勝》演員胡智強（左起）、張庭瑚、王識賢、導演姜瑞智、導演王維明、鳳小岳、宋柏緯、陳泰河，與球員莊昕諺共同合影。（圖／瀚草文創提供）

▲電影《絕勝》陳泰河的自信，是最後拿到角色的關鍵。（圖／瀚草文創提供）

屏除身高外，陳泰河原本外型就與林昱珉十分相似，讓他自豪的說：「片中相似度大概有99％。」導演王維明則表示，一開始就決定：「身高和長相要變次要，表演的決心是第一。」而陳泰河曾在學生劇展《青春的回擊殺球》飾演桌球選手的陳泰河，這次在《絕勝》中飾演王牌左投「玉米」林昱珉，他坦言，這是自己第一次演出有原型人物的角色，接到角色時既興奮又緊張。

▲電影《絕勝》四位新卡司，胡智強（左起）飾演陳柏青、宋柏緯飾演陳傑憲、張庭瑚飾演林家正、陳泰河飾演林昱珉。（圖／瀚草文創提供）

▲台北電影節「非常新人」陳泰河，飾演王牌左投「玉米」林昱珉。（圖／瀚草文創提供）

由於陳泰河慣用右手，而林昱珉是左撇子，「最困難的就是『左投』，雖然有些不適應，但我知道自己必須和左手培養感情，才能更好接近林昱珉一角。」為了改掉身體原有的慣性，重新建立動作模式，陳泰河刻意養成使用左手的習慣，「我日常開始會下意識用左手做事，像是吃飯、拿東西等任何事物，練習到現在，我已經能做到左右開攻了！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

9小時前

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

11/26 13:59

陳怡蓉結婚9年迎「第8個孩子出生」　醫生尪48歲生日飛威尼斯約會

陳怡蓉結婚9年迎「第8個孩子出生」　醫生尪48歲生日飛威尼斯約會

11/26 12:31

演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚崩了

演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚崩了

13小時前

大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」　母淚：只有她理我

大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」　母淚：只有她理我

12小時前

快訊／金唱片完整卡司出爐！　「Jennie確定來台」名單超華麗

快訊／金唱片完整卡司出爐！　「Jennie確定來台」名單超華麗

8小時前

香港大火「MAMA明天就開始」！3組藝人今早仍出國　網熱議是否取消

香港大火「MAMA明天就開始」！3組藝人今早仍出國　網熱議是否取消

13小時前

王陽明爆健康亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

王陽明爆健康亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

2小時前

不是曹佑寧！宋柏緯接演「台灣隊長」陳傑憲　導演曝內幕：試鏡2個月才點頭

不是曹佑寧！宋柏緯接演「台灣隊長」陳傑憲　導演曝內幕：試鏡2個月才點頭

6小時前

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行　「氛圍改莊重」3細節持續研議更動

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行　「氛圍改莊重」3細節持續研議更動

9小時前

告五人、麋先生、TRASH、動力火車齊聚 2026台中跨年夜含金量破表

告五人、麋先生、TRASH、動力火車齊聚 2026台中跨年夜含金量破表

4小時前

快訊／金唱片「最新搶票時間」出爐！　票價、座位圖一次看　

快訊／金唱片「最新搶票時間」出爐！　票價、座位圖一次看　

8小時前

熱門影音

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉
KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》

KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》
TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！
汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期
呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD

呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD
81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解

81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解
純屬黑色幽默　LULU調侃陳漢典下流

純屬黑色幽默　LULU調侃陳漢典下流
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

利特曝SJ私下聊「再唱大巨蛋」　　想喊：我回來了！..許願來台開餐廳

利特曝SJ私下聊「再唱大巨蛋」　　想喊：我回來了！..許願來台開餐廳

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

看更多

曾敬驊跑宣傳「呆萌發言」太可愛

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

律師媽也遭詐千萬！女兒整理遺物驚見「8位數歸零」　淚揭詐團3年佈局

13分鐘前10

aespa捐200萬助香港！　寧寧發聲祈福：願一切平安

35分鐘前10

嘻小瓜被酸「最沒資格拿TWICE公關票」　他曝內幕回應：用行動支持

41分鐘前10

張庭瑚神還原林家正！每天「黏鬍子2小時」　莊昕諺驚喜客串12強電影《絕勝》

46分鐘前10

試鏡嗆「玉米就是我」！ 陳泰河173cm演林昱珉　導演服了：自信補足身高差

49分鐘前0

許志豪喝醉痛哭全被拍！　女星爆「失控場面」康康證實被狂喊

53分鐘前50

MAMA照常舉行「宣布取消紅毯」！　典禮改預錄播出

1小時前12

林心如49歲美成這樣！曬國中照「驚見大咖男星」　現場甜閃霍建華

1小時前108

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

2小時前310

王陽明爆健康亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！
    9小時前5228
  2. 她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導
    11/26 13:596
  3. 陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」
    11/26 12:31126
  4. 朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」
    13小時前2423
  5. 大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」
    12小時前7622
  6. 快訊／金唱片完整卡司出爐！　「Jennie確定來台」名單超華麗
    8小時前121
  7. MAMA高機率不取消！3組藝人今早仍飛往香港
    13小時前12
  8. 王陽明爆身體亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適急做檢查
    2小時前610
  9. 12強電影「台灣隊長」陳傑憲選角出爐
    6小時前1213
  10. MAMA官方首度發聲！確定照常舉行
    9小時前101
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合