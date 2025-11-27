子瑜帶團員吃火鍋！TWICE高雄演唱會離台前「私下美食行程曝」

文／妞新聞

韓國人氣女團「TWICE」於高雄世運主場館舉辦的《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，在上個週末11月22、23日順利落幕，這不只是TWICE睽違10年首度來台開唱，也是台灣籍成員「周子瑜」出道以來首度「巡」回家鄉，他在演唱會現場開心大喊：「終於帶我的成員們一起來高雄了！」

TWICE在台灣吃什麼？

在地小吃「子瑜媽包辦直送」

行程緊湊的TWICE，在台灣開唱期間幾乎只在飯店、演唱會會場，似乎沒有閒暇時間可以順便觀光，子瑜的媽媽特別貼心準備大腸包小腸、大腸麵線、滷肉飯、雞排、珍珠奶茶等「台灣在地小吃」，直接送進後台、讓團員們大飽口福，還表示是：「女兒子瑜指定的」，雖然沒有透露在哪家店購買，讓粉絲們無法朝聖同款美食，離台前「唯一踩點的這間」就可以跟了！

演唱會結束光速離台

台灣餐廳「子瑜只踩點這間」

在第二場演唱會結束後，成員們於24號清晨搭機離台，下一次與台灣粉絲見面將在明年3月的小巨蛋，不過在離開台灣之前，原來子瑜特別帶著成員「MOMO、SANA」私約去吃火鍋啦！

▲MOMO限動發乾杯圖。（圖／IG@momo）



網友根據MOMO在IG限時動態的「乾杯圖」，發現背景的鴛鴦鍋以及飯碗，一比對馬上發現三人是到高雄的知名『溫肚火鍋』聚餐，當然也沒忘點了招牌麻油雞釜飯，粉絲們紛紛大讚：「子瑜懂吃欸」、「這間超好吃」、「同款餐廳即刻訂位起來～」

