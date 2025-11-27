ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
人氣親子音樂劇驚喜宣布加演！　金馬男配力挺曝「兒女看完變了」

記者黃庠棻／台北報導

夢田影像打造的「阿甯咕劇團」再度帶來驚喜，去年6月推出第二號親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》好評一路延燒，場場演後皆獲觀眾盛讚，被形容為「全家最暖的一場劇場約會」。今年11月加演更吸引全台家庭搶票，社群口碑持續升溫。

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

為回應觀眾熱情敲碗，官方宣布將於12月13日至14日首登台北城市舞台，再度帶來全場爆笑與感動的雙重體驗，在歲末留下最溫暖的家庭記憶。阿甯咕劇團團長蘇麗媚表示「我們希望透過孩子的視角，呈現家人之間最真實動人的情感連結。走進劇場的那一刻，家長常常會突然意識到『原來我的孩子已經長大了！』我們期許陪伴每一個家庭，在故事裡重新找到彼此的愛、勇氣與力量。」

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

阿甯咕劇團攜手刺點創作工坊推出第二號親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》，以「耐心、相信、想像力」為核心，成功吸引多組演藝圈家庭進場支持並引發親子共鳴。

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

金馬獎最佳男配角、三寶爸徐詣帆透過劇中視角，看見孩子們面對過錯的勇氣與獨特的音樂敏銳度；王以路從故事裡重新理解9歲女兒的細膩心思與成長變化，並從中探索親子交流新方式；林舒語則感受到家中三個男孩「調皮搗蛋」的背後其實是豐富想像力的展現。

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

徐詣帆攜兒女進劇場觀看《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》後大力推薦，直呼這是一部「非常適合全家一起欣賞的音樂劇」。他表示劇中的三個祕技「耐心、相信、想像力」，不僅深深影響孩子，也同時觸動大人的心。

▲徐詣帆攜兒女朝聖阿甯咕。（圖／夢田影像提供）

▲徐詣帆攜兒女朝聖阿甯咕。（圖／夢田影像提供）

不僅如此，徐詣帆也談到人生充滿未知，我們都像探索者般前行，而《阿甯咕》提醒大家要以耐心與想像力迎接每一次挑戰「即使遇到挫折，那些經歷最後都會變成力量。」看完劇後孩子們甚至希望家裡能多養一條狗，最後一家人討論把這個願望變成「想像的阿甯咕」陪伴在身邊，也將這份「想像力」轉化為家人間的情感交流。

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

而徐詣帆的兒女看完《阿甯咕》後反應可愛又真誠，就讀二年級的小女兒興奮地說「跳舞很整齊，也很有趣！」而兒子對音樂格外敏感，他提到「他會注意和弦變化，分辨誰是主旋、誰是和聲，覺得音樂很好聽、很容易進入情境。」

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

徐詣帆兒子也坦言，劇情讓他想到過去調皮不乖的模樣「我想要好好改進，變成乖寶寶！」甚至想到在學校裡學習比較跟不上的同學「我會想要更幫助他們。」讓他感動表示，看到孩子在劇場中有所成長，就是最深刻的感動，也是《阿甯咕》最珍貴的力量。

▲王以路與女兒蛋蛋。（圖／夢田影像提供）

▲王以路與女兒蛋蛋。（圖／夢田影像提供）

王以路帶著9歲女兒蛋蛋走進劇場，她形容「劇場是充滿無限想像的地方！」從演員表演、音樂到燈光，她看到小朋友的眼神發亮。原本擔心活潑好動的蛋蛋會坐不住，沒想到全程投入，即使中場休息也很穩定，超乎預期。

王以路談到，蛋蛋正處於「愛講反話」的階段，明明內心有許多感受卻不輕易表達「但在《阿甯咕》的故事裡，可以看到小朋友如何自己處理問題，與家人互動的方式都很可愛、真誠。」這讓她重新思考親子的溝通節奏，也提醒大人們給孩子一些時間與空間「不會分享沒關係，我們一起慢慢練就會了。」

▲王以路與女兒蛋蛋。（圖／夢田影像提供）

▲王以路與女兒蛋蛋。（圖／夢田影像提供）

《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》以寵物狗「端端」展開故事，也勾起王以路滿滿共鳴。她分享，家中有一隻年近18歲的老狗，因視力退化，每次過馬路都得小心抱著保護。印象最深的是，當時5歲的蛋蛋看到媽媽手邊東西多，主動幫忙抱起狗狗、護著牠過馬路「大人做的事情，孩子其實都看在眼裡，也會跟著一起做。」

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

王以路表示，蛋蛋平日也很會照顧身邊的小朋友，陪玩、聊天、帶著去公園，像個小小守護者。這次觀賞《阿甯咕》讓王以路再次看到孩子的溫柔與成熟「走進劇場讓我看見她更多的面貌，那些成長其實一直都在，只是我們需要被提醒去看見。」

▲林舒語與3個兒子。（圖／夢田影像提供）

▲林舒語育有3個兒子。（圖／夢田影像提供）

林舒語育有三個寶貝兒子，欣賞《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》後感觸良多，也在故事中感受到滿滿的愛「一家人在一起，什麼都不害怕」。她重新理解孩子平日被稱作「調皮搗蛋」的行為，其實是充滿創意與探索的表現「大兒子多多與二兒子圈圈過去像小怪獸般天天打鬧，後來有了弟弟奧奧，三個人會一起蓋城堡、發明遊戲，也會照顧弟弟一起玩，想像力也越來越豐富。」

▲林舒語與3個兒子。（圖／夢田影像提供）

▲林舒語育有3個兒子。（圖／夢田影像提供）

此外，劇中情節也成為家庭教育契機，林舒語透露，孩子們平時常嚷嚷想養寵物，透過劇中寵物狗「端端」被擬人化的呈現，她得以將「責任」具象化與孩子討論「如果我們出門旅行，狗狗要怎麼辦？誰要照顧牠？」從這些對話中，孩子們開始了解到，寵物不只是可愛的陪伴，更是家庭的一份子，需要用心照顧與承擔。

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

最能走進孩子內心世界的親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》故事描述，邪惡外星博士來襲，阿甯咕一家人奮力保衛地球，一位身穿黃色斗蓬的神秘女孩現身救援，世界再度恢復和平。阿甯咕揉揉眼睛，原來是夢啊，但神秘女孩怎麼還在？一瞬間，女孩變成小狗、手上還抓著「想像蟲」？

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

▲親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（圖／夢田影像提供）

原來家裡的小狗「端端」是會變外星人的狗狗，還會說話，為了捕捉專找「超有想像力人類」的想像蟲來到地球。「想像蟲」會讓人類的想像成真，如果太久沒把蟲抓出人體，人類就會困在想像中。阿甯咕幫助端端假扮成轉學生「小端」潛入想像力最豐富的學校裡，一人一狗的「想像蟲捕捉計畫」就此展開。

【媽媽要QQ惹】萌妹見爸燦笑飛奔！見媽卻毫無波瀾？

ETtoday星光雲

