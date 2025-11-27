不是曹佑寧！宋柏緯接演「台灣隊長」陳傑憲　導演曝內幕：試鏡2個月才點頭

記者蕭采薇／台北報導

以十二強奪冠故事改編的電影《絕勝》（Team Fantastic），27日於樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會，現場公佈重磅主演卡司，最受關注的「台灣隊長」陳傑憲揭曉，由本身就長得有幾分神似的宋柏緯擔任。張庭瑚則飾演旅美球員林家正，陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，而率領中華隊的先發投手陳柏清，則由本人都認證神似的胡智強擔任。

宋柏緯先前就被目擊到與飾演「龍貓」教練曾豪駒的王識賢對戲，當時就有網友猜測，或許他就是「台灣隊長」的人選。不過雖然長相頗為神似，乍看是理所當然的決定，但導演王維明透露，宋柏緯是參與試鏡，爭取了兩個月，讓劇組看到決心，才定下由他飾演，「在確定由他飾演前，他已經開始在練左打了。」

飾演如此指標性人物，宋柏緯已經做好被大眾「評論」的準備。至於會不會很有壓力？宋柏緯坦言：「超會的欸，壓力很實在！」他說：「我自己也有看12強奪冠瞬間，我很喜歡他的特質，現在去7-11有他的東西都會買一下，為我的信仰儲值一下，他代言的我都買過一輪了，除了熱水器沒有買之外。」

而陳傑憲也已經知道，將由宋柏緯飾演自己，不過因為忙於賽季，兩人並沒有機會當面聊聊。宋柏緯說：「我看了超多他的影片，到現在YouTube打開，演算法都會讓陳傑憲的影片都會在第一個。」他也有傳IG訊息給對發，陳傑憲則回一個「FIRE」的圖案，以此為他加油。

不過從《絕勝》電影開拍，不少觀眾都敲碗，點名陳傑憲曾經的隊友曹佑寧演出。導演姜瑞智坦言：「他（曹佑寧）的檔期配不上。」否認是因為宋柏緯的關係，才沒有讓與他「淵源」頗深的曹佑寧演出。至於有沒有問過曹佑寧，宋柏緯說：「還是跟劇組討論比較多。」

宋柏緯也坦言，過去從沒打過棒球，不過很佩服陳傑憲的心態，「他有種安靜的堅持，是我非常敬佩的，這個電影在講的是中華隊的脈絡，有很多背景無名英雄的故事，我很欣賞他（陳傑憲）的不是熱血衝動，而是沉著穩定，鼓勵隊友，踏實的一步一步來。」