黃瑋昕化身超現實天使！　銀色緊身衣「火辣S曲線」全看光

▲▼ Haezee黃瑋昕推出新歌〈我為未知活著〉MV。（圖／索尼音樂提供）

▲ Haezee黃瑋昕推出新歌〈我為未知活著〉MV。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

女聲Haezee黃瑋昕推出新歌〈我為未知活著〉MV，她在MV中一人分飾三角：白衣女子、天使和Haezee本人，三個角色在不同維度裡交錯投射，MV主要都在山林裡取景，偏偏天候不佳，不時飄雨，入夜更是下起大雨溫度驟降，Haezee冷到不自覺發抖，且拍攝長達近20小時，全靠意志力撐住，「一開機，我必須要強逼自己的身體和嘴巴不要發抖，才能拍攝。」

▲▼ Haezee黃瑋昕在MV一人分飾三角。（圖／索尼音樂提供）

▲▼ Haezee黃瑋昕在MV一人分飾三角。（圖／索尼音樂提供）

▲▼ Haezee黃瑋昕推出新歌〈我為未知活著〉MV。（圖／索尼音樂提供）
 
Haezee黃瑋昕一人分飾三角，第一個角色是「好奇的求知者」，在綠意盎然的森林裡，她被一陣輕微的呼喚喚醒，她睜眼，髮絲還沾著露水，緩緩起身，穿過樹間。這個角色身著飄逸的白色連身群，在山林裡穿梭，但拍攝日的前幾天時間都是雨天，泥土被踩成爛泥，她要走得優雅帶有仙氣，還要留意不要弄髒裙襬，直呼：「很挑戰核心。」拍到後來，天空開始飄雨，她的頭髮已不聽使喚，當天是長直髮造型的她說：「因為我有自然捲，一淋到就捲起來，真的是很用力在讓頭髮保持是直的。」
 
Haezee接著換上完全貼身的銀色造型，背上羽毛翅膀，化身超現實天使，不過一方面翅膀很沈重，雙肩被勒得很痛，另一方面造型太合身，無法再穿發熱衣，但拍攝時間到了晚上又下大雨，她冷到不斷發抖，但一開機，她脫掉禦寒衣物，努力不讓自己發抖，並做出導演的所有要求。

尤其是一鏡到底的鏡頭，她全情投入，把手中的劍往心臟刺，她笑說：「那一瞬間我的想法是過去的我必須死去，新的我才能重生，很開心達到導演的要求。」不過也因為盡力演出，手中的劍被她弄斷，幸好現場有能及時修補的工具，讓她大呼好險。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

