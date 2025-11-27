《大嘻哈》男星結婚生子！　棄鴻海高薪圓夢出輯：比想像難很多

▲韓森推出新專輯。（圖／韓森 Professor H提供）



記者翁子涵／台北報導

曾任鴻海工程師的饒舌歌手韓森 Professor H 曾以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號，並曾受邀擔任金鐘獎嘻哈演出指定作詞，被嘻哈樂迷稱為「韓老師」，在歷經結婚、生子，從「韓老師」變身為「韓老爹」後，韓森推出首張個人專輯《你讓我變成大人》，韓森幽默說：「身處全世界少子化第一名的台灣，我用嘻哈寫下『大人的童書』，不是哄睡的童話，而是育兒婚姻日常的血淋淋大實話。」

韓森表示：「要寫十首歌很簡單，但要發一張專輯，真的比想像的難很多。先前從科技業離職時，就是為了想製作自己的專輯。後來因小孩出生暫停了許多工作，卻也讓我更確立首張專輯要從自己的生活出發，用不同角度分享育兒婚姻的日常，以及寫下自己追求理想的矛盾與掙扎。」

《你讓我變成大人》以純正 Boom Bap 曲風為基礎，取樣日常隨處可見的聲響，捷運進站、汽車方向燈、童謠旋律都成為創作元素，甚至放入與兒子的有趣對話。因為孩子的出生，韓森的心境不斷蛻變，〈阿姆般的生活〉記錄如何在夢想與家庭之間找尋平衡；〈Diapery〉反映真實育兒困境，帶小孩出門要擔心被公審、被攻擊。而〈美貴〉則用料理探討韓森將奶奶的愛傳承給兒子的心情。

而韓森也在這張專輯記錄與老婆交往前、結婚後的真實縮影，〈他爸突然回家〉描寫躲在女生床底下進退兩難的心境；〈兩條線〉則是發現懷孕後見父母，表情三條線。專輯主打單曲〈 ISFP遇上INTP 〉由桃子A1J 演唱副歌，記錄了 MBTI 不合的兩人，在相處上又甜蜜又矛盾的吵架實境秀，隨著新專輯的發行，韓森也即將舉辦首次個人專場巡迴。

