宋芸樺進靈骨塔「看媽媽骨灰罈」哭到崩潰　《人浮於愛》將迎完結

影集《人浮於愛》播出後話題持續升溫，本週六將開播11、12集，下週將迎來精彩完結篇，劇中宋芸樺、范少勳組成的「純愛CP」大受觀眾好評；與謝瓊煖詮釋動人母女情，宋芸樺坦言揪心到不像在演戲。

改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，自開播後便持續口碑好評不斷，近日還登上國際影音平台「Viki」，在美洲、歐洲、大洋洲、中東、印度等地區皆可觀賞。

劇中宋芸樺飾演的角色潘心彤，與由范少勳所飾演的辛毅夫，兩人的感情線單純，雖然偶有情侶間的爭吵，但粉紅泡泡依舊十分充足。不少網友笑稱他們兩個是全劇的救贖，更表示其他人都太沉重了，還好有他們能夠輕鬆一下，但本週他們之間的關係將迎來重大考驗，最後是否還能繼續甜蜜下去？敬請鎖定本週六公視頻道首播。

宋芸樺坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程。她表示自己也曾與角色相似「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」



被問到劇中最印象深刻的是哪場戲，宋芸樺分享是與謝瓊煖飾演母女的互動，劇中女兒的角色反倒比較像照顧者，會幫媽媽顧前顧後，而自己在原生家庭中也很擅長照顧大家，所以特別有共鳴。

劇中謝瓊煖經歷癌症復發到離世的過程，也讓宋芸樺面對生死課題特別有感觸，她感性表示「其實那個揪心對我來講，真的已經不是在演戲了」，後來有一場要到靈骨塔去看媽媽骨灰罈的戲碼，她直言光是走進去的那一剎那，馬上就感到很沉重的情緒。

對此，宋芸樺表示「那一刻我真的不敢先排練走戲，我就說我們直接來，真的是一看到那個畫面，馬上就情緒潰堤。」對她而言，從拍戲以來第一次覺得與角色完全融合在一起，是一次很難得在心理上很赤裸的經驗。

聊起角色的愛情觀，宋芸樺也大方表示自己這點也跟角色相似，並說道「其實我覺得要擁有很大的愛，跟很大的安全感，你才有辦法把愛散播出去給別人；劇中心彤即使被傷害過，但還是始終相信愛情，我覺得這是很美的，也會希望自己可以做到這點。」

對於宋芸樺來說，愛情就是兩個自由獨立的靈魂相遇，也期望未來遇到的另一半，是很清楚知道自己想要的是什麼，這樣相處起來才能是最舒服、最自在的。

談到片中的搭檔范少勳，兩人因過去曾合作過，再度同台不約而同表示跟彼此默契非常足夠，宋芸樺笑說「在拍很多戲的時候，都很自然而然的就可以投入角色狀態」，范少勳也表示兩人很常一起討論，例如如何讓角色同居的相處能再更生活化等等。

《人浮於愛》本週劇情發展，潘心彤欲揭露錢孝安（蘇達飾）收賄卻遭其襲擊重傷，辛毅夫卻因與林風樺（林映唯飾）一起加班、吃飯，而錯過心彤的求救電話，兩人感情再次面臨挑戰；范月姣決定向八卦周刊爆料秘密錄音檔，揭露周曉琪與顧厚澤疑似串通對詹董謀財害命，讓兩人背負巨大的輿論壓力，事業雙雙面臨危機。

更多精彩內容敬請鎖定每週六連播兩集，晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於公視影音平台「公視+」與台灣大哥大MyVideo新集數上架。