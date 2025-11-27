ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

丁噹高雄開唱「重磅嘉賓是他」
明後天清晨低溫探14度
瑤瑤韓住宿遇房東擅自闖入
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳怡蓉 薛博仁 鍾潔希 蔣萍 關穎 BoBo 尹莉 曹寶兒

宋芸樺進靈骨塔「看媽媽骨灰罈」哭到崩潰　《人浮於愛》將迎完結

記者黃庠棻／台北報導

影集《人浮於愛》播出後話題持續升溫，本週六將開播11、12集，下週將迎來精彩完結篇，劇中宋芸樺、范少勳組成的「純愛CP」大受觀眾好評；與謝瓊煖詮釋動人母女情，宋芸樺坦言揪心到不像在演戲。

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，自開播後便持續口碑好評不斷，近日還登上國際影音平台「Viki」，在美洲、歐洲、大洋洲、中東、印度等地區皆可觀賞。

劇中宋芸樺飾演的角色潘心彤，與由范少勳所飾演的辛毅夫，兩人的感情線單純，雖然偶有情侶間的爭吵，但粉紅泡泡依舊十分充足。不少網友笑稱他們兩個是全劇的救贖，更表示其他人都太沉重了，還好有他們能夠輕鬆一下，但本週他們之間的關係將迎來重大考驗，最後是否還能繼續甜蜜下去？敬請鎖定本週六公視頻道首播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

宋芸樺坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程。她表示自己也曾與角色相似「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」

被問到劇中最印象深刻的是哪場戲，宋芸樺分享是與謝瓊煖飾演母女的互動，劇中女兒的角色反倒比較像照顧者，會幫媽媽顧前顧後，而自己在原生家庭中也很擅長照顧大家，所以特別有共鳴。

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

劇中謝瓊煖經歷癌症復發到離世的過程，也讓宋芸樺面對生死課題特別有感觸，她感性表示「其實那個揪心對我來講，真的已經不是在演戲了」，後來有一場要到靈骨塔去看媽媽骨灰罈的戲碼，她直言光是走進去的那一剎那，馬上就感到很沉重的情緒。

對此，宋芸樺表示「那一刻我真的不敢先排練走戲，我就說我們直接來，真的是一看到那個畫面，馬上就情緒潰堤。」對她而言，從拍戲以來第一次覺得與角色完全融合在一起，是一次很難得在心理上很赤裸的經驗。

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

聊起角色的愛情觀，宋芸樺也大方表示自己這點也跟角色相似，並說道「其實我覺得要擁有很大的愛，跟很大的安全感，你才有辦法把愛散播出去給別人；劇中心彤即使被傷害過，但還是始終相信愛情，我覺得這是很美的，也會希望自己可以做到這點。」

對於宋芸樺來說，愛情就是兩個自由獨立的靈魂相遇，也期望未來遇到的另一半，是很清楚知道自己想要的是什麼，這樣相處起來才能是最舒服、最自在的。

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

談到片中的搭檔范少勳，兩人因過去曾合作過，再度同台不約而同表示跟彼此默契非常足夠，宋芸樺笑說「在拍很多戲的時候，都很自然而然的就可以投入角色狀態」，范少勳也表示兩人很常一起討論，例如如何讓角色同居的相處能再更生活化等等。

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

《人浮於愛》本週劇情發展，潘心彤欲揭露錢孝安（蘇達飾）收賄卻遭其襲擊重傷，辛毅夫卻因與林風樺（林映唯飾）一起加班、吃飯，而錯過心彤的求救電話，兩人感情再次面臨挑戰；范月姣決定向八卦周刊爆料秘密錄音檔，揭露周曉琪與顧厚澤疑似串通對詹董謀財害命，讓兩人背負巨大的輿論壓力，事業雙雙面臨危機。

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

▲《人浮於愛》劇情將出現重大轉折。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

更多精彩內容敬請鎖定每週六連播兩集，晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於公視影音平台「公視+」與台灣大哥大MyVideo新集數上架。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人浮於愛邵雨薇宋芸樺楊祐寧簡嫚書范少勳

推薦閱讀

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

4小時前

陳怡蓉結婚9年迎「第8個孩子出生」　醫生尪48歲生日飛威尼斯約會

陳怡蓉結婚9年迎「第8個孩子出生」　醫生尪48歲生日飛威尼斯約會

11/26 12:31

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

11/26 13:59

演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚崩了

演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚崩了

9小時前

大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」　母淚：只有她理我

大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」　母淚：只有她理我

8小時前

快訊／金唱片完整卡司出爐！　「Jennie確定來台」名單超華麗

快訊／金唱片完整卡司出爐！　「Jennie確定來台」名單超華麗

4小時前

香港大火「MAMA明天就開始」！3組藝人今早仍出國　網熱議是否取消

香港大火「MAMA明天就開始」！3組藝人今早仍出國　網熱議是否取消

8小時前

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行　「氛圍改莊重」3細節持續研議更動

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行　「氛圍改莊重」3細節持續研議更動

5小時前

女星抓包渣尪外遇親媽　「前夫離婚近況曝光」她嘆：自己種的因

女星抓包渣尪外遇親媽　「前夫離婚近況曝光」她嘆：自己種的因

17小時前

香港大火44死！大咖歌神也是同地居民　深夜痛心發聲：天佑香港

香港大火44死！大咖歌神也是同地居民　深夜痛心發聲：天佑香港

7小時前

快訊／金唱片「最新搶票時間」出爐！　票價、座位圖一次看　

快訊／金唱片「最新搶票時間」出爐！　票價、座位圖一次看　

4小時前

香港嚴重火災！MAMA緊急開會「大改腳本」　恐取消爆破火焰特效

香港嚴重火災！MAMA緊急開會「大改腳本」　恐取消爆破火焰特效

7小時前

熱門影音

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉
KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》

KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》
TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！
汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期
呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD

呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD
81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解

81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解
純屬黑色幽默　LULU調侃陳漢典下流

純屬黑色幽默　LULU調侃陳漢典下流
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

利特曝SJ私下聊「再唱大巨蛋」　　想喊：我回來了！..許願來台開餐廳

利特曝SJ私下聊「再唱大巨蛋」　　想喊：我回來了！..許願來台開餐廳

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

看更多

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

籃籃挑戰繩索垂降求感情順遂　卡關淚問「怎麼會這樣」

10分鐘前0

宋茜瘦到40kg「零下1度穿盔甲操槍」　合體戲劇男神談禁忌叔嫂戀

34分鐘前7

告五人、麋先生、TRASH、動力火車齊聚 2026台中跨年夜含金量破表

38分鐘前21

夏筠婷遭烏鴉爆炫富作假！曬「鐵證反擊」怒提告　喊冤：滿口謊言

1小時前0

郭書瑤失戀閨蜜面前痛哭！阿Ken私下安慰招式曝光　製片急幫徵友

1小時前0

神預言！胡智強《絕勝》演陳柏清　兩人是「當兵同梯」本尊認證：我們很像

1小時前20

香港大火「楊冪暫緩官宣Prada代言」　陸4藝人大事發表全喊卡！

1小時前69

不是曹佑寧！宋柏緯接演「台灣隊長」陳傑憲　導演曝內幕：試鏡2個月才點頭

2小時前30

王齊麟老婆懷孕「鬆口挫折心聲」！陳詩媛挺孕肚試穿衣服 全身照曝

2小時前0

甄嬛父一聽流放地秒昏厥…揭秘清代地獄「寧古塔」　陳曉暴瘦引熱議

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！
    4小時前4022
  2. 陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」
    11/26 12:31126
  3. 她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導
    11/26 13:592
  4. 朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」
    9小時前2422
  5. 大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」
    8小時前7622
  6. 快訊／金唱片完整卡司出爐！　「Jennie確定來台」名單超華麗
    4小時前121
  7. MAMA高機率不取消！3組藝人今早仍飛往香港
    8小時前12
  8. MAMA官方首度發聲！確定照常舉行
    5小時前101
  9. 女星抓包渣尪外遇親媽　「前夫離婚近況曝光」
    17小時前1410
  10. 香港大火44死！大咖歌神也是同地居民　深夜痛心發聲
    7小時前125
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合