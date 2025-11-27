女子雙聲組合太狂！　李沐一聽秒自掏腰包「驚喜做1事」

▲ 孫盛希與女子雙聲創作組 KAXA的Kaį、Lexa為影集獻聲。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后孫盛希與女子雙聲創作組 KAXA的Kaį、Lexa為校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》獻聲，量身打造片頭曲〈曾經見過太陽〉與插曲〈Dance With You〉，女主角李沐聽完〈Dance with you〉大受感動，自掏腰包找團隊進錄音室翻唱兩首OST 並拍攝 MV，當成送自己的生日禮物。孫盛希透露收到邀約時發現是《想見你》的製作人和編劇組合，內心既熟悉又期待。然而真正讓她投入的，是劇中人物的命運投射，她在閱讀情境設定時深深感受到角色的無助與堅強，像極了人生遇到關卡時的掙扎。

▲ 孫盛希在金馬後台開心和曾敬驊合照。（圖／滾石唱片提供）



這首歌延續她擅長的抒情風格，卻加入黑暗與明亮的強烈對比，旋律從匍匐到仰望，象徵每個人都在尋找重新呼吸的出口。她說：「我很喜歡『迷了太遠的路，讓我們變得無畏猖狂』這句歌詞，雖然絕望總是來的太突然，但要記得提醒自己我們曾經都被愛，見過太陽。」

近期除了OST作品倍受矚目之外，孫盛希更於第62屆金馬獎頒獎典禮上演唱王菲〈夢中人〉、與黃奇斌合唱〈盛夏光年〉，她透露因為粵語發音困難，練了很久，希望把最好的一面呈現給觀眾。也興奮提到在金馬後台特地跟《如果我不曾見過太陽》男主角曾敬驊合照，在現場知道他得獎，很為他開心。

隨著影集上架，Lexa自爆首映會當天情不自禁地向 Kaį 爆雷，甚至在第一部曲上線當天直接熬夜追完；Kaį 則形容「劇情流暢到停不下來，演員表現讓人一秒入戲」。兩人希望〈Dance With You〉能感受純粹的心動，「希望透過這首歌喚起每個人心中讓你放下防備、點亮心中柔軟的那個『讓你跳舞的人』。」

