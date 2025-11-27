港惡火狂燒…大咖男團成員「衝災區親送物資」！　徒手搬運到深夜

記者田暐瑋／綜合報導

香港大埔宏福苑26日下午發生一起嚴重火災，周邊多棟大廈受到波及，截至27日上午已造成44人死亡，許多藝人紛紛轉發物資及救援管道，香港男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）親自前往火災現場送物資，與其他志願者一起努力，為受災者提供幫助。

許多大埔居民和網友自發組織救災行動，收集物資以支援受災者，MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）也前往火災現場送物資，並和其他人徒手搬運，深夜在社交媒體上分享了現場的情況，並感動表示：「一方有難，八方支援！」也安慰因火災消息而感到不安的粉絲，鼓勵大家用適合自己的方式抒發情緒，「有什麼必需物資不足的，可以在群組裡說。」

▲MIRROR成員陳瑞輝幫忙送物資到災區。（圖／翻攝自陳瑞輝IG）



屋齡42年的宏福苑共8座大廈，火勢波及其中7座，消防處於下午2時51分獲報後，火警從3級迅速上升，晚間6時22分升至5級。一名殉職的消防員何姓隊員年僅37歲，服務年資9年，在救援行動中失聯後被發現時面部已嚴重燒傷，搶救無效不幸身亡。

「2025 MAMA Awards」將於28日、29日舉行，由於距離火災地頗近，是否取消引發各界關注，官方已多次召開會議，最終決定不取消，照常舉行，不過將以比原先氛圍更為低調、沉重的形式進行，並針對舞台、流程、頒獎內容進行全面性檢視。

